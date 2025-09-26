Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üreticiler depolarda saklıyor! Fındıkta '500 lira' beklentisi

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TMO'nun 200 lira olarak açıkladığı fındıkta fiyat her geçen gün daha da yükseliyor. Bu yıl verimin düşük olması nedeniyle şu an piyasada 320 lirayı bulan fındıkta fiyatın daha da yükselmesi bekleniyor. Ürünlerini depolarda saklayan üreticiler, "Beklentimiz 500 lira" dedi.

Ordu’da 2025 yılı fındık hasat sezonunu tamamlayan üreticiler, serbest piyasada fiyatların daha da yükseleceğine inanarak mahsullerini evlerinde depolamaya başladı.

Türkiye’nin en önemli tarım ve ihracat ürünlerinden olan fındık, bu yıl zirai don nedeniyle özellikle 250 rakım ve üzerindeki bölgelerde büyük zarar gördü. Rekoltenin ciddi oranda azalması fiyatları yukarı çekti. Ordu’da 50 randıman fındık 320 lirayı bulurken, üreticilerin önemli bir kısmı mahsulünü satmak yerine bekletmeyi tercih ediyor.

"BEKLENTİMİZ 500 LİRA" 

Fındık üreticisi Aynur İlhan, şu anki fiyatların yeterli olmadığını belirterek, "Fındığımızı satmak yerine depomuza koyduk ve bekletiyoruz. Bu fiyatlar bizim için şu an az, onun için artmasını bekliyoruz. Geçen yıla göre fındığımız biraz az ama güzel, 28 çuval fındığımız oldu, yaklaşık 1,8 ton kadar bekliyoruz. Güzel mücadele ettiğimiz için kahverengi kokarca zararlısı da bizi etkilemedi. Bu yıl rekolte düşüktü, bahçeye hiç girmeyenler de oldu. Bu nedenle fiyatların yükseleceğine inanıyoruz, biraz daha beklesin, beklentimiz 500 lira" dedi.

"BİRAZ DAHA FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN DEPOLADIM" 

Üreticilerden Mehmet Tanrıver ise fındığını depolayarak fiyatların artmasını beklediğini söyledi. Tanrıver, "Biraz daha fazla para kazanmak için fındığımızı depoladım. Bir manav ile görüştüm ve 50 randıman üzerinden benim fındığımı 370 liradan satın alacağını söyledi. Şu anda manavların hedefi alabildiklerince fındık satın almak. Geçen yıl da bu şekilde fındığımı evde depolamıştım ve yüksek fiyattan satmıştım" ifadelerini kullandı.

