Haberler > Haberler > 3 Kasım BUSKİ su kesintisi! Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?

3 Kasım BUSKİ su kesintisi! Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?

- Güncelleme:
3 Kasım BUSKİ su kesintisi! Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?
BURSA, BUSKİ, SU KESİNTİSİ, OSMANGAZİ, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'da 3 Kasım 2025 tarihinde altyapı ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ, vatandaşların mağdur yaşanmaması adına çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği bildirdi.

Bursa'da 3 Kasım Salı günü, BUSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi gerçekleşiyor.

Sabah saatlerinde 12:00'da başlayan kesintinin akşam 18.00'e kadar sürmesi beklenirken, vatandaşların gün içinde su ihtiyaçlarını önceden karşılaşmaları öneriliyor.

3 Kasım BUSKİ su kesintisi! Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? - 1. Resim

3 KASIM BUSKİ SU KESİNTİSİ

OSMANGAZİ/ PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/11/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/11/2025 13:00

Kesim Tarihi: 03/11/2025 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D33 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi 7.Güvercin Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.11.2025 Tarihinde 10:00 ile 13:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

3 Kasım BUSKİ su kesintisi! Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? - 2. Resim

3 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü 10.00 ile 13.00 saatleri arasında arıza çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacak. BUSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği bildirdi.

