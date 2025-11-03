3 Kasım BUSKİ su kesintisi! Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?
Bursa'da 3 Kasım 2025 tarihinde altyapı ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ, vatandaşların mağdur yaşanmaması adına çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği bildirdi.
Bursa'da 3 Kasım Salı günü, BUSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi gerçekleşiyor.
Sabah saatlerinde 12:00'da başlayan kesintinin akşam 18.00'e kadar sürmesi beklenirken, vatandaşların gün içinde su ihtiyaçlarını önceden karşılaşmaları öneriliyor.
3 KASIM BUSKİ SU KESİNTİSİ
OSMANGAZİ/ PANAYIR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/11/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 03/11/2025 13:00
Kesim Tarihi: 03/11/2025 10:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D33 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi 7.Güvercin Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.11.2025 Tarihinde 10:00 ile 13:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
3 KASIM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
