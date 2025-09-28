Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cenk Eren’den Güllü’nün vefatıyla ilgili yorum! “Korkunç bir olayı öğreneceğiz”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şarkıcı Güllü’nün vefat haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili intihar ihtimali üzerine soruşturma başlatıldığı açıklandı. Ünlü ismin ani ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, Şarkıcı Cenk Eren’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Eren, paylaşımında “Hayatı sahnede, televizyonda, en güzel roman oynayan kadının oynarken dengesi bozuluyor ve düşüyor. Ümit ederim hepimiz yanılıyor olalım, yoksa korkunç bir olayı öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, geçtiğimiz gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. 

KIZININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ünlü sanatçının kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.

DÜN DEFNEDİLDİ

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan işlemlerin ardından İstanbul'a getirildi. Ünlü ismin ailesi ve sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de yer aldı. 

Güllü'nün taziyeleri kabul eden oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem de cenaze sırasında fenalık geçirdi. 

Annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Ülkem'in yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise yürekleri dağladı.

Güllü'nün cenazesi, Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

CENK EREN: HEPİMİZ YANILIYOR OLALIM

Son olarak Cenk Eren, Güllü’nün ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ölümün şüpheli olduğuna vurgu yapan Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten tuhaf ‘Herkes tamam mı’ diyor. ‘O da l*n diyor…’ Ve sonra odaya gidip oynamaya başlıyor. Hayatı sahnede, televizyonda, en güzel roman oynayan kadının oynarken dengesi bozuluyor ve düşüyor. Ümit ederim hepimiz yanılıyor olalım yoksa korkunç bir olayı öğreneceğiz. Bir savcının bunu çözmesi 2-3 gününü almaz.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
