Gece atıştırmaları sadece kiloyu artırmıyor, uyku düzenini bozup insülin direncini ve kalp-damar riskini de büyütüyor. Uzmanlara göre akşamdan sonra vücut “yağ depolama moduna” geçiyor.

Gece yeme alışkanlığının kilo artışından uyku bozukluklarına, insülin direncinden kalp-damar hastalıklarına kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirten Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, “Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması, akşam saatlerinde kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum da gece yeme isteğini artırabilir” dedi.

Vücudun biyolojik saatinin (sirkadiyen ritim) gece saatlerinde dinlenme ve onarım moduna geçtiğini belirten Dyt. Gündoğdu, “Akşamdan sonra sindirim, insülin cevabı ve enerji harcaması belirgin şekilde azalır.

Bu saatlerde alınan besinler enerjiye dönüşmekten çok yağ depolanmasına yönelir” diye konuştu.

