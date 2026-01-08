Gece yeme isteğinin sebebi: Az protein tüketmek buzdolabı faresi yapıyor!
Gece atıştırmaları sadece kiloyu artırmıyor, uyku düzenini bozup insülin direncini ve kalp-damar riskini de büyütüyor. Uzmanlara göre akşamdan sonra vücut “yağ depolama moduna” geçiyor.
Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, gece yeme alışkanlığının kilo alımı, uyku ve kalp-damar sorunları dahil birçok sağlık riskini artırdığını ve vücudun gece besinleri yağa dönüştürme eğiliminde olduğunu belirtiyor.
- Gece yeme alışkanlığı; kilo artışı, uyku bozuklukları, insülin direnci ve kalp-damar hastalıkları gibi sağlık risklerini beraberinde getirir.
- Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması, akşam kan şekeri dalgalanmalarına yol açarak gece yeme isteğini artırabilir.
- Vücudun biyolojik saati (sirkadiyen ritim) gece dinlenme ve onarım moduna geçtiği için sindirim ve enerji harcaması belirgin şekilde azalır.
- Akşam saatlerinden sonra alınan besinler enerjiye dönüşmekten çok yağ depolanmasına yönelir.
Gece yeme alışkanlığının kilo artışından uyku bozukluklarına, insülin direncinden kalp-damar hastalıklarına kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirten Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, “Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması, akşam saatlerinde kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum da gece yeme isteğini artırabilir” dedi.
Vücudun biyolojik saatinin (sirkadiyen ritim) gece saatlerinde dinlenme ve onarım moduna geçtiğini belirten Dyt. Gündoğdu, “Akşamdan sonra sindirim, insülin cevabı ve enerji harcaması belirgin şekilde azalır.
Bu saatlerde alınan besinler enerjiye dönüşmekten çok yağ depolanmasına yönelir” diye konuştu.