Sinan Engin'den "veda" kararı: "Artık yeter" diyerek açıkladı! 

Sinan Engin'den "veda" kararı: "Artık yeter" diyerek açıkladı! 

Sinan Engin&#039;den &quot;veda&quot; kararı: &quot;Artık yeter&quot; diyerek açıkladı! 
Yorumculuk yapan eski futbolcu Sinan Engin, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın sunduğu YouTube programında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sinan Engin, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sorularını cevapladı. 60 yaşındaki eski futbolcu, sunuculuğunu Ertem Şener'in yaptığı "Beyaz Futbol" programı ile ilgili hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

"BU SENE VEDA ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

343 Digital Youtube kanalındaki "Beş Çayı" programına konuk olan Engin, 14 yıldır Beyaz Futbol'da olduğunu belirterek, artık veda etmek istediğini söyledi.

Beşiktaş'ta 1982-1989 yılları arasında forma giyen eski futbolcu, "Her sene 'Bu sene bırakacağım' diye gidiyorum.Bu sene artık Beyaz Futbol’a veda etmeyi düşünüyorum, artık yeter. Yoruldum; Ahmet Çakar yoruyor, Abdülkerim yoruyor, Rasim yoruyor. Yorucu insanlar bunlar. Tabii hepsi yıldız" ifadelerini kullandı.

