Yok böyle cinayet! Kaynana gelin bir oldu, detaylar kan dondurdu
İtalya’da yaşayan 61 yaşındaki bir anne, şiddet gören gelinini korumak amacıyla kendi oğlunu öldürerek parçalara ayırdı. Olay, gelinin cinayete yardımcı olduğunu bildirmesiyle ortaya çıkarken, cinayete ilişin inceleme başlatıldı. 

Korkunç olay 25 Temmuz günü İtalya’da yaşandı. Lorena Venier, 35 yaşındaki oğlu Alessandro Venier'i öldürdüğünü itiraf etti. 
Olay, Mailyn Castro Monsalvo isimli gelinin, cinayete yardım ettiğini bildirmesiyle ortaya çıktı. 

BODRUM KATINDA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Venier'in cesedini İtalya'nın Gemona del Friuli kasabasında eşi ve kızıyla yaşadığı evin bodrumunda parçalanmış halde buldu. 

Yok böyle cinayet! Kaynana gelin bir oldu, detaylar kan dondurdu - 1. Resim

61 YAŞINDAKİ ANNEDEN KAN DONDURAN İTİRAF

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre bir hemşire olan anne Lorena duruşmasında Alessandro'yu bizzat kendisinin parçalara ayırdığını itiraf etti. Oğlunu demir testereyle üç parçaya ayırdığını vurgulayan anne, cinayeti işlerken çarşaf kullandığını, bu sayede kanların etrafa sıçramadığını söyledi. 

Cinayeti, gelini Mailyn'in şiddet gördüğünü söylemesinin ardından aylar sonra planlandıklarını belirten kayınvalide, ''Mailyn ocak ayından beri aylarca oğlumu öldürmemi istedi" dedi.

''GELİNİMİN DURUMUNU KÜÇÜMSEDİ''

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan kadın, "Mailyn çok kötü bir şekilde dövülmüş, hakarete uğramış ve ölümle tehdit edilmişti. Oğlum onun doğum sonrası depresyonunu küçümsedi. Ben durumu şikayet etmeye kalkınca da arkamdan yumruk attı" dedi. 

Yok böyle cinayet! Kaynana gelin bir oldu, detaylar kan dondurdu - 2. Resim

''ONU DURDURMANIN TEK YOLU ÖLDÜRMEKTİ''

Daily Mail'in haberine göre Alessandro, eşinin memleketi Kolombiya'ya taşınmayı planlıyordu. Lorena "Kolombiya'ya gitmelerine izin veremezdim. Mailyn ve bebek için orası çok tehlikeliydi. Onu durdurmanın tek yolu öldürmekti" diye anlattı. Öte yandan, Allesandro'nun karısını Kolombiya Nehri'nde boğmakla tehdit ettiği iddia edildi.

AYAKKABI BAĞCIĞI İLE BOĞDULAR

Olaydan önce Mailyn’in kocasına bilincini kaybetmesi için içinde sakinleştirici olan bir bardak limonata içirdiği, bunun üzerine iki kadının Alessandro'yu yastıkla ve ayakkabı bağcıklarıyla boğduğu öğrenildi. Adamın vücudundaki kokuyu gizlemek için de kireçle kapladıkları iddia edildi. 61 yaşındaki Lorena cinayet ve cesedi saklama suçlarından yargılanırken gelini de cinayete azmettirme suçlamasıyla soruşturuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

6.1'lik depremde 1 kişi can vermişti! O binanın müteahhiti ve sahibi gözaltındaİdo Tatlıses, anne ve babasının yıllardır sakladığı sırrı açıkladı! "Gerçekten öyle mi?"
