Sonunda bunu da yaptılar! Fal ve burçtan sonra fotoğraf analizi

GAMZE ERDOĞAN - Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği sosyal medya sahtekârlıkları, her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Son olarak ortaya çıkan yeni yöntem ise herkesi hayrete düşürüyor. Bazı kişiler, sosyal medya hesapları üzerinden insanların fotoğraflarına bakarak gelecekteki olayları görebildiklerini iddia ediyor.

TELEVİZYONA DA ÇIKIYORLAR

Hatta bu kişiler televizyon programlarına da çıkıp yaptıkları işi anlatıyor. Sosyal medyada fotoğraf analizi hizmeti sunduğunu belirten hesaplar, takipçilerine gelecekle ilgili tahminlerde bulunduklarını öne sürüyor. Bu kişiler insanların özel hayatlarıyla ilgili öngörülerde bulunuyor ve memnuniyet mesajları aldıklarını paylaşıyor. Bir kullanıcı, sosyal medyada kendisine gelen mesajı şöyle aktardı:

Merhaba, tesadüfen karşıma çıkmıştınız. Geçen hafta fotoğraf analizi yaptırdım ve bu kadar hızlı sonuç beklemiyorduk. Gerçekten ‘Eşin dönecek, zamana ihtiyacı var’ demiştiniz. Bugün döndü eve, şükürler olsun. Her şey için çok teşekkür ederim.

"BİLİMSEL TEMELİ YOK"

Bir başka kullanıcı da deneyimlediği fotoğraf analizini şu sözlerle dile getirdi: Merakla bu fotoğraf analizi olayını ben de denedim. Bilimsel hiçbir temeli olmadığını bilmeme rağmen, sosyal medyada bu kadar ilgi görünce ‘acaba insanların neden bu kadar inandığını’ anlamak istedim. Yorumlar oldukça geneldi, ‘Son dönemde içsel bir sıkışmışlık hissediyorsun ama önümüzdeki ay bir rahatlama geliyor. Geçmişten biriyle yolların yeniden kesişecek, bir karar vermen gerekecek…’ gibi sözler... Cümleler öyle yuvarlak ve her insana uyarlanabilir ki, neredeyse herkes kendine göre bir anlam çıkarabilir.