Haberler > Yaşam > Kız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladı

Kız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir baba, oğlunun sosyal medyada tanıştığı kız arkadaşını ailesinden istemeye gitti. Kız tarafı, damat adayının babasına düğünle ilgili uzun bir istek listesi verdi. Baba, takı listesine tepki gösterdiği anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede gündem oldu.

Oğlunun evlilik niyetiyle tanıştığı kız için ailesiyle birlikte istemeye giden baba, karşılaştığı talepler karşısında şaşkına döndü. Kız tarafının verdikleri listeyi gösteren baba, isyan etti.

“KUYUMCU DÜKKANI MI AÇIYORUM”

Oldukça sinirlendiği görülen adam videoda şu sözleri sarf etti:

“Oğluma bir kız istemeye gittik. Elime böyle bir liste tutuşturdular. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun… Burada kim haklı, kim haksız? Oğlum sosyal medyadan biriyle tanışmış. Kıyıda köşede kalan, ücra bir gecekondu. Ben gecekonduda oturanları kesinlikle küçük görmüyorum. Ben de oturdum. Gittik, tanıştık… Baktık güzel bir aile, hoşumuza da gitti. Bize kızı verdiler ama şuraya bir bakın elime bu listeyi tutuşturdular…”

Listeyi kameraya göstererek tepki gösteren adam, “Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum?” dedi. 

Kız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladı - 1. Resim

LİSTEDE YOK YOK…

Videoda kız tarafının isteklerini paylaşan baba, karşı tarafın taleplerini şöyle sıraladı:

- Başlık parası 500 bin TL
- 10 tane bilezik 30 gram
- Hint küpesi
- Madonna kolyesi orta boy
- 8 çeyrekli bilezik...
- 3 çeyrekli yüzük
- Gümüş kemer
- Kapı arası yarım altın
- Yarım metre Halep zinciri
- Beyaz eşya
- TV ünitesi

YORUM YAĞDI

Videoya kısa sürede onlarca yorum geldi. Kullanıcılardan bazıları “Bu yüzden artık erkekler de evlenmeye korkuyor” , “Adam haklı” , “Oğlunu uzak tut o kızdan” gibi mesajlar paylaştı.

