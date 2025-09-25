Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD ve Rusya arasında havada tehlikeli yakınlaşma! Savaş uçakları peş peşe havalandı

ABD ve Rusya arasında havada tehlikeli yakınlaşma! Savaş uçakları peş peşe havalandı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandığı belirtildi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarına karşı önlem alındığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA ABD SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Açıklamada, "NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi." denildi.

RUS UÇAKLARI, ABD VE KANADA HAVA SAHASINA GİRMEDİ

Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği aktarılan açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

Açıklamada, NORAD'ın, bölgedeki uçakları tespit edip izlemek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ile savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağını kullandığı bilgisi paylaşıldı.

