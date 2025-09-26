Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İş Sanat, yeni sezonu Ferrandez'le açıyor

İş Sanat’ın yeni sezonu Pablo Ferrandez ve Tekfen Filarmoni Orkestrası konseriyle başlıyor. Stanley Clarke, Ana Moura gibi dünya çapında sanatçılar sezon boyunca sahne alacak. İş Sanat, “Anadolu Sergileri”yle Antakya ve Midyat’a da sanat taşıyacak.

MURAT ÖZTEKİN - İş Sanat’ın yeni sezon programı, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesinin terasında gerçekleştirilen programda tanıtıldı.

Burada konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten “Anadolu Sergileri”yle birçok şehri gezdiklerini belirterek bu hafta sonu Antakya’ya, önümüzdeki ay ise Midyat’a gideceklerini söyledi. İş Sanat’ın sanat yönetmeni Defne Turaç ise sanatın herkese ulaşabilir olmasını sağlama misyonuyla hareket ettiklerini kaydetti ve programı anlattı.

İş Sanat’ın yeni sezonu, çellist Pablo Ferrandez ve Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın 4 Kasım’da vereceği konserle başlayacak. “Caz dünyasının yaşayan efsanesi” sayılan basçı Stanley Clarke, 21 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

Portekizli fado şarkıcısı Ana Moura, 18 Aralık’ta İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek.

