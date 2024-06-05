Hatay'da 4.0 büyüklüğünde olan deprem İskenderun, Kilis ve Antakya'da da hissedildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2024 10:44 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi son depremler verileri sayesinde anlık olarak tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar ise Hatay'da deprem mi oldu sorusuna cevap aradı.