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Hatay'da 4.0 büyüklüğünde olan deprem İskenderun, Kilis ve Antakya'da da hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay&#039;da 4.0 büyüklüğünde olan deprem İskenderun, Kilis ve Antakya&#039;da da hissedildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi son depremler verileri sayesinde anlık olarak tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar ise Hatay'da deprem mi oldu sorusuna cevap aradı.

5 Haziran günü meydana gelen depremin ardından vatandaşlar endişelendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesinin son dakika deprem verileri sayesinde nerede, kaç şiddetinde ve saat kaçta olduğuna erişebiliyoruz.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hatay Samandağ'da 4.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin bilgileri şöyle:

5 Haziran günü Hatay'da 4.0 büyüklüğünde olan deprem çevre illerden de hissedildi - 1. Resim

Bugün 10.37'de meydana gelen sarsıntı birçok ilçede hissedilirken çevre illerde de hissedildi. Yerin 12 km altında gerçekleşen sarsıntının verilerine Kandilli Rasathanesi aracılığıyla anlık olarak erişebiliyoruz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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