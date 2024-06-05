Hatay'da 4.0 büyüklüğünde olan deprem İskenderun, Kilis ve Antakya'da da hissedildi
Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi son depremler verileri sayesinde anlık olarak tüm sarsıntılara ulaşabiliyoruz. Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar ise Hatay'da deprem mi oldu sorusuna cevap aradı.
5 Haziran günü meydana gelen depremin ardından vatandaşlar endişelendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesinin son dakika deprem verileri sayesinde nerede, kaç şiddetinde ve saat kaçta olduğuna erişebiliyoruz.
HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?
Hatay Samandağ'da 4.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin bilgileri şöyle:
Bugün 10.37'de meydana gelen sarsıntı birçok ilçede hissedilirken çevre illerde de hissedildi. Yerin 12 km altında gerçekleşen sarsıntının verilerine Kandilli Rasathanesi aracılığıyla anlık olarak erişebiliyoruz.
Düzenleyen: Sumru Tarhan - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi