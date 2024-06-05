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Hatay'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay&#039;da deprem oldu! Çevre iller de sallandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Hatay'dan geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Avrupa Sismoloji Merkezi ve AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi. İşte bölgede son durum...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay sallandı, deprem birçok yerde hissedildi, işte bölgede son durum...

HATAY'DA DEPREM OLDU

İlk açıklama Avrupa Sismoloji Merkezi'nden geldi. İskenderun merkezli depremin büyüklüğü 4,5 olarak duyuruldu. Hemen ardından bir açıklama da AFAD'dan geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Samandağ olarak gösterildi. Büyüklüğü ise 4,1 olarak kaydedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hatay'da 4.0 büyüklüğünde olan deprem İskenderun, Kilis ve Antakya'da da hissedildiMerkez Bankası Başkanı'na soruldu: 500 ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı?
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