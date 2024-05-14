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Naci Görür, 'Sarıyer' üzerinden örnek vererek açıkladı: Türkiye'nin her yeri sınanacak

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Naci Görür, &#039;Sarıyer&#039; üzerinden örnek vererek açıkladı: Türkiye&#039;nin her yeri sınanacak

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Yer bilimci Naci Görür, deprem gerçeğine bir kez daha vurgu yaparak "Türkiye’nin her yeri az çok ve er geç depremle sınanacaktır" dedi. Sarıyer üzerinden örnek veren Görür, "Sarıyer’de geziyorum. Hangi yolun uçacağını, nereye uçacağını, hangi evleri toprak altında bırakacağını biliyorum" ifadelerini kullandı. 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 12 Punto isimli Youtube kanalına katıldı. Görür, gözlerin çevrildiği olası İstanbul depremi üzerine açıklamalarda bulunarak "Halbuki bir deprem bölgesinde yapılabilecek en kötü şey yeni bina yapmaktır" uyarısında bulundu. 

'AZ YADA ÇOK DEPREMLE SINANACAĞIZ'

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’de hiçbir yer yoktur ki depremden uzak olsun. Türkiye’nin her yeri az çok ve er geç depremle sınanacaktır. Önemli olan ne zaman ve nasıl sınanacağı değildir. Bulduğum yerin özelliklerine göre kentleşme yaparsam, yerleşim alanlarını geliştirirsem orada güvenle nesiller boyunca sağlıklı yaşarım. Depremi konuşmayalım aman söylemeyelim diyeni beni affetsinler cehalet olarak görüyorum.

Bu depremlerin hepsi yazılmıştı, çizilmişti. Bu depremlerin olacağını, ‘geliyor gelmekte olan’ dediğim, 99’dan beri söylüyorum. Siz depreme hazırlama gibi bir iradeniz yoksa, yapmazsanız… Şimdi de öyle bütün belediye başkanları çıkıyor, gelirsem 2 bin tane ev yapacağım diyor. Onun kafasında depreme hazırlama ev yapmakla oluyor. Halbuki bir deprem bölgesinde yapılabilecek en kötü şey yeni bina yapmaktır. Çünkü nüfusu artıyorsun.

'HANGİ EVİN TOPRAK ALTINDA KALACAĞINI BİLİYORUM'

Sarıyer’de geziyorum. Hangi yolun uçacağını, nereye uçacağını, hangi evleri toprak altında bırakacağını biliyorum. Bunları düzeltmek mümkün, depremi mi beklemek zorundayız. İSKİ’de danışmanlık görevimde var. Belli sayıda İstanbul’daki barajların deprem dirençli olmadıklarını gördük. Genel Müdürümüz kalktı, Devlet Su İşleri’ne yazdı. Önce yok mok dediler baktılar pabuç pahalı geldi İSKİ ile oturdu, anlaşma yaptı. E yani Allah aşkına sen şimdiden bunu görebilirsin. Çünkü depremde yıkılacağı bariz bir baraj yıkılırsa binlerce insanı da alıp götürecek.

'MARMARA ÇÖKERSE TÜRKİYE ÇÖKER'

Marmara Bölgesi’nde ekonomi ve sanayi depreme hazır mı? Depremde ekonomi çökmemeli. Eğer Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye diz üstü çöker. Türkiye’nin ne ekonomik ne de siyasi bağımsızlığı kalır.

Bakın 6 madde var bunların hiçbiri yapılmayacak şeyler değil. Yarın düdük çalsınlar deprem hazırlığına başlıyoruz. Sokağa inmek mümkün. En basiti yönetim… Toplarsın yönetimi. Halk, hemen Milli Eğitim Müdürü, en azından 80 okula yazarsın. Altyapı, İSKİ’yi hemen devreye alırsın. Problemli olan yerler belli. Ne kadar boru alınacak, talimat verirsin. Hemen yarın başlanır, neyi bekliyoruz?

Düzenleyen:  - Gündem
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