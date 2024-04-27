Naci Görür 'Marmara' için yeniden uyarı verdi: Kilitli o iki fay bir gün kırılacak

6 Şubat felaketi sonrası gözlerin çevrildiği olası Marmara depremi hakkında uyarılarını sürdüren Naci Görür, 7.2 ve 7.6 büyüklüğünde deprem beklendiğini söyleyip riskli bölgeleri açıkladı. Kilitli faylar, Adalar Fayı ve Kumburgaz Fayı'nı işaret eden ve bunların günün birinde muhakkak kırılacağını söyleyen Görür, Marmara kıyılarına yakın olan yerlerin ise en fazla etkilenecek yerler olduğunu kaydedip bu bölgelerde hissedilenin 9 şiddetiyle eş değer olduğunu aktardı.

6 Şubat felaketinin neden olduğu yıkımın etkisi bir yıl geçmesine karşın hala sürerken gözler olası Marmara depremine çevrildi. Milyonlarca vatandaşı diken üstünde tutan bu 'olasılık' konusunda deprem uzmanları her gün yeni uyarı yapıyor. Yer bilimci Naci Görür de yaptığı uyarılara bir yenisini ekledi.

Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KRT canlı yayında önemli uyarılarda bulundu. Görür, İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklendiği belirterek riskli bölgeleri açıkladı.

"KİLİTLİ FAYLAR GÜNÜN BİRİNDE KIRILACAK"

"Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır" ifadelerini kullanan Görür, "En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır" uyarısında bulundu.

Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul’da 7.2 maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Bu depremlerin birini Adalar’ın güneyindeki Adalar Fayı üzerinde diğerini bu Adalar Fayı’yla birleşen Kumburgaz Fayı üzerinde bekliyoruz.

Bu faylar ikisi birlikte kırılırsa 7.5’e kadar gidebilir ama Kumburgaz fayı 7.2 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Bu 2 fay da kilitli. Bu kilitli faylar günün birinde kırılacaktır. Tekirdağ fayında beklemiyoruz. Yani Silivri açıklarında Tekirdağ’a kadar kısımda… Dolasıyla tehlike bu.

"TARİH TEKERRÜR EDECEK"

Zamana gelince bu konuda ciddi araştırmalar yapıldı. En fazla popüler olan veri; 1999’dan hemen sonra her an olmak kaydıyla 30 yıl içeresinde depremin olma olasılığı bugün revize edilmiş rakamla yüzde 47’dir. Bu anormal olasılıktır. Dolasıyla bu işin şakası yok. Buna artı, eksi 10 koymak gerekir. Aynen biz Kahramanmaraş depremini bağırdık, söyledik kimse dinlemedi. Şimdi korkuyoruz tarih tekerrür edecek, aynı şeyi biz yine söylüyoruz günün birinde bu iş de bitecek.

KIYILARDAKİ TEHLİKE!

Marmara kıyılarına yakın olan yerler en fazla deprem şiddetine maruz kalacaklardır. Bu ne kadardır? 9 şiddeti… Kıyılarda dolgu alanlarda ve alüvyon içlerinde olan çökel niteliği olan zeminlerde depremde ayakta kalman için sağlam olması lazım.