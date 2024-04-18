Tokat'taki deprem sonrası Naci Görür'den sitem dolu ilk açıklama

Türkiye bir kez daha deprem korkusuyla sarsıldı. Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde bazı binalar yıkılırken, ölü ve yaralının olmaması ise sevindirdi. Deprem sonrasında ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den sitem dolu ilk açıklama geldi. Görür, "6 Şubatı ne çabuk unuttunuz?" diyerek yakındı.

Türkiye, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir kez daha depremle yüzleşti. Tokat'ın Sulusaray ilçesi 5.6 şiddetinde depremle sallandı. Şiddetli deprem Tokat dahil 7 ilde hissedildi. Yozgat'ta binalar yıkıldı. Depremde can kaybının olmaması sevindirirken deprem uzmanı Naci Görür'den sitem dolu sözler geldi.

Görür yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TIPKI KOMEDİ GİBİ"

"HALKIMA DUYURU: Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükredilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.

"6 ŞUBATI NE ÇABUK UNUTTUNUZ"

Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulunmuyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz."