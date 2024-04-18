Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tokat depremini değerlendirdi! 'Bu deprem kritik, hissedilmekle kalmaz'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan depremi değerlendirdi. Bu depremin kritik olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli" dedi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan depremin ardından bazı evlerin yıkıldığı açıklandı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, canlı yayında depremi değerlendirdi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNE ÇIKMAZ"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 6.5'a kadar deprem oluşturabilir ama 7'ye kadar çıkmaz." ifadelerini kullandı.

CNN Türk'e konuşan Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

"BU DEPREM HİSSEDİLMEKLE KALMAZ"

Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli. Mühendislik olarak hatalı binalarda bazı hasarlar meydana gelmiş olabilir. 5 km yüzeye yakın olması daha geniş alanda hissedilmesini sağlar. 5.6 büyüklüğündeki deprem bayağı hissedilir ama önemli olan hasarın meydana gelip gelmemesidir. Türkiye deprem ülkesi ve bunu kabul etmek gerekiyor.

"GARANTİSİ YOK"

Depreme karşı dirençli şehirler yapmamız lazım. Bu depremler devam edecek. Harita üzerindeki bilgilere göre bu anakol üzerinde olmadığı için 7'nin üzerinde bir deprem olmasını normalde beklemem. Bunun garantisi yok. Depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bakarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 büyüklüğündeki deprem müstakil olabilir. Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. Ona paralel bir fayın üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı kadar uzunluk teşkil etmediği için çok büyük depremler oluşturmaz. Bundan sonra da deprem olacak ama daha küçük depremlerle sönümlenmesi gerekir. Bu ana depremse artçı depremler de olacaktır. Artçı depremlerin 4'ü geçmesini beklemeyiz.