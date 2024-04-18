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Naci Görür 'Halkı tedirgin ediyorsunuz' eleştirilerine 'videolu' cevap verdi: Ne kafası bunlar!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Şubat felaketi sonrası İstanbul depremine yönelik uyarılar gelmeye devam ederken yer bilimci Naci Görür, 'Tedirgin ediyorsun' eleştirilerine tepki gösterdi. Depremden önceki bir konuşmasını paylaşan Görür, "Ne kafası bunlar" deyip "Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?"  ifadelerini kullandı. 

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili enkaza çevirirken 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. 6 Şubat felaketi sonrasında ise gözler olası Marmara depremine çevrildi. Büyük kentlerde kentsel dönüşüm çalışmaları önem kazanırken yer bilimcilerin uyarıları 'Halkı tedirgin ediyorlar' eleştirileri ile karşı karşıya kaldı.  

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise 2023 yılında katıldığı bir programdan kesit paylaşarak uyarılarını sürdürdü. Görür, "Niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun" diyenlere çok sert tepki gösterdi.

'NE KAFASI BUNLAR'

Deprem bilimci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu son gönderiyi ocak 2023’de yani depremden önce yapmışım. Şimdi kimi insanlar niye deprem diye halkı tedirgin ediyorsun diyorlar. Ne kafası bunlar" ifadelerini kullandı.

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Görür ikinci paylaşımında şunları kaydetti:

Ocak 2023’de Aslı Şafak ile yaptığım bu konuşmadan kısa bir süre sonra 50 binden fazla insanımız öldü. Halkı korkutmak diye bir tabir kullanmaya utanmıyor musunuz?

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NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Görür hatırlattığı uyarısında şunları söylemişti:

Yarın uyandığımızda yüzlerce binlerce insanımız ölmüş olabilir. Millet olarak herhangi bir yerde ölümü bekler duruma geldik. ‘Bu işin şakası yok. Deprem lafı sevimsiz, konuşmayalım, korkuyoruz…’ Asıl deprem olduğu zaman yıkılmaktan korkmaz lazım. Bu işi umursamazlık edemeyiz. İstanbul’da beklediğimiz deprem olduğu zaman bizim düşünemeyeceğimiz boyutta insanımızın hayatı tehlikeye giriyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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