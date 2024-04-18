Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 6 Şubat'ta 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan adam, o anları anlattı

6 Şubat'ta 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan adam, o anları anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Asrın felaketinde 'Cennetten bir köşe' diyerek pazarlanan Rönesans Rezidans'ın enkazından kurtulan Mehmet Özdemir, savaş sahnelerini andıran o anları anlattı. Özdemir, "Sallandıkça bir kat aşağıya indi. Enkazdaki insanların sesini duydum. Saniyeler içinde yerle bir olacağı kimin aklına gelebilirdi ki o anda" dedi. 

6 Şubat felaketinde Hatay, en ağır yara alan illerin başında geldi. Kentte neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Binlerce binanın yıkıldığı afet bölgesinde 25 bin insan enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 

Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi’nde bulunan ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle satılan Rönesans Rezindans’ta yaşanmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensan Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Asrın felaketine Rönesans Rezidans’ta bulunan giriş kattaki dairesinde yakalanan 36 yaşındaki Mehmet Özdemir, deprem anında kendisini sitenin bahçesine atarak hayata tutunmayı başardı.

6 Şubat'ta 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan adam, o anları anlattı - 1. Resim

Rönesans Rezidans’ın yerle bir olduğu anları gören Özdemir, yaşadıklarını hafızasından silemiyor. Özdemir, Rönesans Rezidans’ın enkazına her geldiğinde kendini kötü hissettiğini ve o anları hatırladığını belirtti.

İlgili Haberler

O ANLARI ANLATTI

Deprem anında evde tek olduğunu ifade eden depremzede Özdemir, “Deprem saat 04.17’de ilk başta hafif bir artçı oldu. Hatay’da çok artçı olduğu için ciddiyete almamıştım. İlk artçıda kapıya yöneldim. O gün hava fırtına ve yağmurluydu. O günü hatırlamak istemiyorum. Bahçeye geldik. Bahçede en büyük depreme yakalandık. O dakikaya kadar Rönesans ayaktaydı. 3 kişi kaçtık ama yere düştük. Sırt üstü düşmüştüm.

6 Şubat'ta 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan adam, o anları anlattı - 2. Resim

İlgili Haberler

Rönesans’ın A bloğunu izliyordum. Sallandıkça bir katı aşağıya indi. O anda ben yıkılacağını anlamıştım. Yerden yatan iki arkadaşa kaçın dedim. Aradan 15 saniye geçti. Rönesans’ın arkama doğru yıkıldığını hissettim. 20 metre savruldum ve üzerime molozlar düşmüştü. Yerdeyken kabus gördüğümü sandım ama gerçekti. O anı hatırlamak istemiyorum” dedi.

6 Şubat'ta 1000 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan adam, o anları anlattı - 3. Resim

İlgili Haberler

"SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU"

Rönesans Rezidans’ın enkazına geldiğinde kendisini kötü hissettiğini belirten depremzede Özdemir, “Buraya geldiğimde kendimi kötü hissediyorum. O anları hatırlıyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Bir yıl öncesine kadar burada yaşıyorum. Bin kişiye yakın insan öldü. Enkazdaki insanların sesini duydum. Bir savaş sahnesi gibiydi. Bu kadar büyük bir yapının bu kadar çürük olacağını düşünmemiştim. Saniyeler içinde yerle bir olacağı kimin aklına gelebilirdi ki o anda” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TCG Anadolu'ya benzetilen İspanya Hücum Gemisi helikopterleriyle İstanbul Sarayburnu limanındaİsmail Kartal Olimpiakos maçı öncesi saha ve seyirci avantajına dikkati çekti: Taraftar gücüyle turlarız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düşük hız limiti kaza sebebi, ani değişim sürücüleri riske atıyor - GündemHız siniri! Akan yolda 50 km limit mi olur?İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli - Gündemİstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeliSon cinayetin ardından taksiciler isyan etti: 'Azrailimizi yanımızda taşıyoruz' - Gündem'Azrailimizi yanımızda taşıyoruz'Kahramanmaraş'ta 3.9'luk deprem - GündemSaat 08:45'te Kahramanmaraş'ta korkutan depremAYM’den kıyafet kararı! Terör suçlularına tek tip zorunluluğu anayasaya aykırı - GündemAYM’den kıyafet kararı!Erdoğan'dan yeni dönem mesajları! Güçlenerek yola devam... - GündemErdoğan'dan yeni dönem mesajları!
Sonraki Haber Yükleniyor...