Malatya'daki 4.1'lik deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama: Endişe yok

Naci Görür, Malatya'da bu sabah saatlerinde meydana gelen depremin 6 Şubat'ın bir sonucu olduğunu söyleyerek 'Endişeye yok' dedi.

6 Şubat felaketinin üzerinden bir yıl geçti, ancak sarsıntıları bitmedi. Asrın felaketinde 53 binden fazla vatandaşımız enkaz altında kalarak can verdi. Felaket her yeni artçıda kendisini yeniden hatırlatmaya devam ediyor.

Malatya da bu sabah korkutan bir artçı ile güne uyandı. Pütürge merkezli depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçerken, deprem çevre illerden de hissedildi.

Yer bilimci Naci Görür de sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaparak, endişeye gerek olmadığını söyledi.

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle.