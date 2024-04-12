Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 08.44'te 4.1 büyüklüğü bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Deprem bölgesinden korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Malatya'da bayram sabahı deprem oldu, AFAD ilk verileri duyurdu.

MALATYA 4,1 İLE SALLANDI

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak tespit edildi. Deprem, 08:44'te meydana geldi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.