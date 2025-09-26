Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Bakan Ersoy, Spotify toplantısında konuştu: Müzik platformlarına şeffaflık çağrısı

Bakan Ersoy, Spotify toplantısında konuştu: Müzik platformlarına şeffaflık çağrısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Ersoy, Spotify toplantısında konuştu: Müzik platformlarına şeffaflık çağrısı
Spotify, Müzik, Şeffaflık, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Nuri Ersoy, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spotify Music Forward Konferansı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dijital müzik platformlarının adil, şeffaf ve toplumsal değerlere duyarlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün İstanbul’da gerçekleştirilen Spotify Music Forward Konferansı’nda müzik sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada’nın da katıldığı konferansta konuşan Ersoy, “kayırma” ve “sansür” iddialarıyla gündeme gelen dijital müzik platformlarına şeffaflık çağrısı yaptı.

Ersoy, “Bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayış içinde olmaları ve ülkemizin kültürel çeşitliliği yansıtmaya imkân tanıyacak tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır” dedi.

SPOTIFY TAAHHÜTTE BULUNMUŞTU

Bakan Ersoy’un şirket yöneticileri ile daha önce yaptığı toplantının ardından Spotify, Türkiye’de ofis açma ve yetkili belirleme taahhüdünde bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre şirket, en kısa sürede Türkiye’de ofisini açacak ve editör kadrosunu güçlendirerek uygunsuz içeriklere müdahaleyi hızlandıracak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Selimiye’de tartışmalı kubbe çalışması başladıTarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 'İsrail tohumu' iddialarına net cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selimiye’de tartışmalı kubbe çalışması başladı - Kültür - SanatSelimiye’de tartışmalı kubbe çalışması başladıYapay zekâ Selimiye’nin geleceğini resmetti! Kubbe tartışmaları alevlendi - Kültür - SanatYapay zekâ Selimiye’nin geleceğini resmetti!Selimiye’de tartışmalı kubbe çalışması başladı: Katmanlarda numune kazısı! - Kültür - SanatSelimiye’de tartışmalı kubbe çalışması başladıTürkiye'nin ören yerleri popülerleşti ama... Ziyaretçi sayısı potansiyelin altında - Kültür - SanatZiyaretçi sayısı potansiyelin altındaTahrip edilen çevreden inanılmaz kareler! İnsanoğlunun ‘büyüleyici’ yıkımı - Kültür - Sanatİnsanoğlunun ‘büyüleyici’ yıkımıBoğaziçi’nde Gazzeli açılış! İlk film 'Palestine 36' - Kültür - SanatBoğaziçi’nde Gazzeli açılış! İlk film 'Palestine 36'
Sonraki Haber Yükleniyor...