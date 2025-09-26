Bakan Ersoy, Spotify toplantısında konuştu: Müzik platformlarına şeffaflık çağrısı

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün İstanbul’da gerçekleştirilen Spotify Music Forward Konferansı’nda müzik sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada’nın da katıldığı konferansta konuşan Ersoy, “kayırma” ve “sansür” iddialarıyla gündeme gelen dijital müzik platformlarına şeffaflık çağrısı yaptı.

Ersoy, “Bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayış içinde olmaları ve ülkemizin kültürel çeşitliliği yansıtmaya imkân tanıyacak tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır” dedi.

SPOTIFY TAAHHÜTTE BULUNMUŞTU

Bakan Ersoy’un şirket yöneticileri ile daha önce yaptığı toplantının ardından Spotify, Türkiye’de ofis açma ve yetkili belirleme taahhüdünde bulunmuştu. Edinilen bilgilere göre şirket, en kısa sürede Türkiye’de ofisini açacak ve editör kadrosunu güçlendirerek uygunsuz içeriklere müdahaleyi hızlandıracak.