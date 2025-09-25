Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rekabet Kurulu&#039;ndan Spotify&#039;a soruşturma
Rekabet Kurulu, Spotify, Ayrımcılık, Türkiye, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu tarafından Spotify'a ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını incelemek üzere soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.

Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma - 1. Resim

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:‎

AYRIMCILIK İDDİASI

Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.

YIKICI FİYATLAMA İDDİASI

Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar araştırılıyorASELSAN'dan tarihi başarı! BIST 100'de piyasa değeri 1 trilyon değeri aşan ilk şirket oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ASELSAN'dan tarihi başarı! BIST 100'de piyasa değeri 1 trilyon değeri aşan ilk şirket oldu - EkonomiASELSAN'dan tarihi başarıAlanya’dan dünyaya açılıyor, kazancıyla sevindiriyor! Kilosu 150 TL - EkonomiHasat başladı, kazancıyla sevindiriyorEsnafa 5 yıl erken emeklilik! Bağ-Kur'luların 7 bin 200 prim günü düzenlemesinden kimler yararlanacak? - Ekonomi"7200" düzenlemesinden kimler yararlanacak?Emlak Konut Asansör'den Afrika'ya ilk ihracat - EkonomiEmlak Konut Asansör'den Afrika'ya ilk ihracatBakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş devam ediyor - Ekonomi"Enflasyon beklentilerindeki düşüş devam ediyor"ABD’nin tarifeleri, Çin’i durdurdu mu? BYD-Tesla rekabeti ve dikkat çeken rakamlar - EkonomiABD’nin tarifeleri, Çin’i durdurdu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...