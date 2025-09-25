Rekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturma
Rekabet Kurulu tarafından Spotify'a ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama iddialarını incelemek üzere soruşturma açıldı.
Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdiğini duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:
AYRIMCILIK İDDİASI
Spotify’ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.
YIKICI FİYATLAMA İDDİASI
Spotify’ın Türkiye’de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek."
