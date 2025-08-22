Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma 

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rekabet Kurulu&#039;ndan Google&#039;a soruşturma 
Rekabet Kurulu, Google, Play Store, Soruşturma, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu, Google’ın uygulama mağazası Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google’a soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu, Google'a karşı harekete geçti. Kurul, Play Store ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

"Google’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u (4054 sayılı Kanun) ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır.

Soruşturmanın konusunu, Google’ın uygulama mağazası Play Store’da uygulama dağıtmak isteyen uygulama geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı (Google Play Billing, GPB) kullanmaya zorlamak ve yine uygulama geliştiricilerin alternatif ödeme kanalları hakkında kullanıcılarını bilgilendirmelerini engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası oluşturmaktadır.

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.08.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak GOOGLE hakkında soruşturma açılmasına 25-29/680-M sayı ile karar vermiştir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İBB soruşturmasında flaş gelişme! Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldıOtobüste yakalandılar, hastanede şoke ettiler! Makatından 7 parça uyuşturucu çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taklitlerin sonu geldi, beklenen araştırma sonuçlandı! Dünyaca ünlü Anzer balının 2026 fiyatı belli oldu - EkonomiTaklitlerin sonu geldi, beklenen araştırma sonuçlandı! Dünyaca ünlü Anzer balının 2026 fiyatı belli olduBİST 100’de yeni hedef neresi? Borsada rekorların ardından… - EkonomiBİST 100’de yeni hedef neresi?Tüketiciler ‘daha düşük faiz’ için frene bastı! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar… - EkonomiTüketiciler ‘daha düşük faiz’ için frene bastı!Bitcoin zirveden %10 geriledi!  BTC'de de gözler Jackson Hole’de…  - EkonomiBitcoin zirveden yüzde 10 geriledi! Gözler orada...Altın fiyatları Powell’a kilitlendi! İşte 2 senaryo ve kritik seviyeler - Ekonomiİşte 2 senaryo ve kritik seviyelerDolar 41 lirayı gördü!  - EkonomiDolarda yön yukarı doğru! 41 lirayı gördü
Sonraki Haber Yükleniyor...