Tahrip edilen çevreden inanılmaz kareler! İnsanoğlunun 'büyüleyici' yıkımı

Tahrip edilen çevreden inanılmaz kareler! İnsanoğlunun ‘büyüleyici’ yıkımı

- Güncelleme:
Tahrip edilen çevreden inanılmaz kareler! İnsanoğlunun ‘büyüleyici’ yıkımı
Kültür - Sanat Haberleri

Kanadalı fotoğrafçı Edward Burtynsky’nin Türkiye dahil birçok ülkede çektiği çarpıcı doğa kareleri, Borusan Contemporary’de “Dönüşen Yeryüzü” sergisinde buluştu. Erozyonla mücadeleye de dikkat çeken sergi, 16 Ağustos 2026’ya kadar Perili Köşk’te gezilebilir.

MURAT ÖZTEKİN - Taş ocakları, tuz havuzları, madenler ve diğerleri... Uzaktan birer modern ebruyu andıran enstantanelerin yanına yaklaştığınızda, aslında insanoğlunun tabiatta bıraktığı yıkıcı izler olduğunu anlıyorsunuz. Bunlar Kanadalı fotoğraf sanatçısı Edward Burtynsky’nin enstantaneleri... Yıllardır insanoğlunun çevrede yaptıklarını araştırıp fotoğraflayan Burtynsky, menfi manzaralardan muazzam fotoğraflar çıkarıyor.

TÜRKİYE'DE 3 BİN KİLOMETRE YOL

Usta fotoğrafçı 2019-2022 yıllarında ise “Erozyon” projesi çerçevesinde Türkiye’ye gelerek iki hafta boyunca İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde erozyon alanlarını keşfe çıktı. Dile kolay 3 bin kilometreden fazla yolu kateden Burtynsky hem karadan hem de havadan kareler çekti.

İşte bu fotoğraflar, Burtynsky’nin daha evvel birçok ülkede çektiği eserlerle bir araya getirilerek Borusan Contemporary’de sergilenmeye başladı. Perili Köşk’te kapılarını açan “Dönüşen Yeryüzü” adlı sergideki panoramalar, seyirciyi tesir altında bıraktığı gibi, “Nereye gidiyoruz?” diye düşünmeye de sevk ediyor.

Serginin açılışında kendisini değil, video mesajını dinlediğimiz Burtynsky “Bu fotoğrafların izleyiciyi, dönüştürmekte olduğumuz gezegenimize karşı ortak sorumluluğumuz ve hâlâ şekillendirme gücünü elimizde bulundurduğumuz geleceğimiz üzerine düşünmeye teşvik etmesini umuyorum” diyor.

Bence bunu ziyadesiyle yerine getiriyor!

TUZ GÖLÜ'NDEN GÖKSU'YA 

Burtynsky, sergideki Türkiye karelerinde ise biraz daha umut veriyor. Çünkü daha ziyade TEMA tarafından erozyona karşı yapılan terasları kadrajına alıyor. Tanınmış sanatçı, Kayseri terasları, Tuz Gölü’nün sıra dışı tabiatı, Burdur’daki Yarışlı Gölü, Kırşehir’in renkli tarlaları, Karaman’daki Göksu Nehri Vadisi ve Nallıhan’ın çorak topraklarından enteresan kareler çıkarıyor.

Küratörlüğünü Marcus Schubert’in üstlendiği “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisi, 16 Ağustos 2026’ya kadar Perili Köşk’te görülebilecek.

