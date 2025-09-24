Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Timas'tan dünyaya: 1.950 kitabı 30 dile çevirdiler

43 yıllık Timaş Yayınları, 30'dan fazla dile çevrilen 1.950 kitapla Türk edebiyatını küresel okurlarla buluşturdu. En çok tercüme edilen yazar Hekimoğlu İsmail olurken, çocuk edebiyatında Birsen Ekim Özen öne çıktı.

MURAT ÖZTEKİN - Türk yayıncılığının son yıllarda yurt dışındaki açılımı genişliyor. Sayılar, Türkçenin üniversal bir edebiyat dili olarak dünyada karşılık bulduğunu gösteriyor.

43 yıldır faaliyet gösteren Timaş Yayınları ise bugüne kadar 359 yazardan 1.950 kitabı 30’dan fazla dile kazandırarak Türk edebiyatını dünya okuyucusuyla buluşturdu. Yayınevinin en çok tercüme edilen yazarlarının başında Hekimoğlu İsmail geldi.

145 TELİF SATIŞI

“Minyeli Abdullah” ve “Dedemden Mektuplar” gibi eserleriyle 145 telif satışına ulaşan yazar, Arapçadan Rusçaya, Farsçadan Endonezceye kadar geniş bir lisan yelpazesinde okurlarla buluştu.

Çocuk edebiyatında ise Birsen Ekim Özen, 122 telif satışıyla öne çıktı. Yayınevinin yazarlarından Ahmed Günbay Yıldız da 116 telif satışıyla özellikle romanlarıyla geniş bir coğrafyada okur buldu.

