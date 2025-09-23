Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması uluslararası medyada yankılandı: Dünyanın vicdanını sorguluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 80. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Gazze'deki İsrail soykırımına dikkat çeken Erdoğan, katledilen çocukların ve abluka altındaki sivillerin fotoğraflarını kürsüden dünyaya gösterdi. Erdoğan'ın konuşması uluslararası basında geniş yer bulurken, "Erdoğan, Gazze'deki vahşet konusunda dünyanın vicdanını sorguluyor" sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya çağrı yaptı, Gazze'de İsrail zulmünü yaşayan insanların fotoğraflarını gösterdi. Erdoğan'ın iki devletli çözüm ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması çağrısı dünya basınında yankı buldu.

Azerbaycan Yeni Müsavat gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda elinde açlık çeken Gazze'lilerin fotoğraflarını göstermesini manşete taşıdı.

Haberde Erdoğan'ın Gazze’de yaşanan insanlık krizine dair açıklamaları ile Filistin Devleti'ni tanıma çağrısına yer verildi.

"DÜNYANIN VİCDANINI SORGULUYOR"

Katar merkezli Al Jazeera'deki haberde "Erdoğan, Gazze'deki vahşet konusunda dünyanın vicdanını sorguluyor" denildi.

İran merkezli Tasnim haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği, açlığın silah olarak kullanıldığı Gazze'deki fotoğraflara yer verdi; "Her saat bir çocuk İsrail tarafından öldürülüyor" ifadelerine dikkat çekti.

TRT Haber'den alınan bilgilere göre; Alman radyo kanalı, Deutschland Funk haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla ülkeyi Filistin’i tanımaya çağırdı" şeklinde duyurdu.

"SESSİZ KALANLAR BU VAHŞETE ORTAKTIR"

Yunan Devlet televizyonu ERT de, haberinde Erdoğan’ın “Gazze'de en kısa sürede ateşkes sağlanmalı” sözlerine yer verdi. “Sessiz kalanlar bu vahşete ortaktır” açıklamasını öne çıkardı.

Skai televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gazze’de soykırım yaşanıyor” sözlerine yer verdi, Cumhurbaşkanı’nın kürsüden paylaştığı fotoğraflara yer verdi.

KIBRIS ÇIKIŞI ATİNA'DA YANKILANDI

Kathimerini gazetesi, manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırıyorum" sözlerine yer verdi. 

Fransız France24 de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki soykırıma karşı çağrısını haberleştirdi.

ABD ve Fransa görüşmesinde Filistin çıkmazı! "Tanıma kararı aldık çünkü..."
