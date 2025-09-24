Boğaziçi’nde Gazzeli açılış! İlk film 'Palestine 36'
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
7-14 Kasım’da düzenlenecek 13. Boğaziçi Film Festivali, Filistinli yönetmen Annemarie Jacir’in “Palestine 36” filmiyle açılacak. Festivalde oyuncu Saleh Bakri sinemaseverlerle masterclass’ta buluşacak.
MURAT ÖZTEKİN - 13. Boğaziçi Film Festivali’nin açılışında Gazze’de devam eden trajediye dikkat çekilecek.
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki açılış filmi, Annemarie Jacir’in yönetmenliğini üstlendiği “Palestine 36” oldu.
SALEH BAKRİ SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK
Filistin İngiliz manda yönetimi altındayken yaşanan bir yolculuğu merkezine alan yapım, şahsi hikâyeler ile sosyal hareketleri sinema diliyle harmanlıyor.
Eserin oyuncularından olan Filistinli aktris Saleh Bakri ise festival çerçevesinde düzenleyeceği masterclass’ta sinemaseverlerle buluşacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz