Sinema biletleri 80 TL! Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli?

- Güncelleme:
Sinema biletleri 80 TL! Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli?
Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli heyecan ve merakla araştırılıyor. Türkiye genelinde milyonlarca sinemaseveri ilgilendiren büyük kampanya duyuruldu! Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenecek Sinema Festivali, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında, 80 şehirde ve yaklaşık 1.500 sinema salonunda vizyondaki tüm filmler yalnızca 80 TL sabit fiyatla izlenebilecek.

Sinema biletleri 80 TL! Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli? - 1. Resim

SİNEMA BİLETLERİ 80 TL Mİ, TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sinema Festivali kapsamında 27-28 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde sinema biletleri 80 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Festival, 80 şehirde ve yaklaşık 1.500 salonu kapsayacak şekilde planlandı.

Tüm vizyon filmleri seans ve film ayrımı yapılmadan indirimli olarak izlenebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, etkinliğin hem öğrencilere hem de geniş izleyici kitlesine sinema kültürünü yeniden hatırlatmayı hedeflediğini belirtti.

Sinema biletleri 80 TL! Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli? - 2. Resim

SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN?

Sinema Festivali 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilerek 2 gün sürecek.

Sinema biletleri 80 TL! Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli? - 3. Resim

SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ HANGİ GÜNLER GEÇERLİ?

Biletler yalnızca 27 ve 28 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Festival boyunca, katılımcı tüm salonlarda vizyondaki filmler sabit 80 TL fiyatla izlenebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, etkinliğin iki gün süreceğini ve belirtilen tarihlerde sinema salonlarında özel bir fiyat uygulamasının olacağını açıkladı.

Sinema biletleri 80 TL! Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli? - 4. Resim

SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ NEREDE GEÇERLİ?

Festival kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki 80 şehirde salonlar kampanyaya dahil olacak. Katılımcı salonların kesin listesi henüz açıklanmadı fakat önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Sinema biletleri 80 TL! Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli? - 5. Resim

SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ NE KADAR?

Festival boyunca tüm filmler 80 TL sabit fiyatla izlenebilecek. Yapılan uygulama sinemada film izlemek isteyen aileler ve öğrenciler için bütçe dostu bir seçenek olacak.

Sinema biletleri 80 TL! Sinema Festivali ne zaman, biletler hangi günler, nerede geçerli? - 6. Resim

SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ HANGİ SİNEMA SALONLARINDA?

Şu an için hangi sinema salonlarının festivale katılacağı netleşmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, katılımcı salon listesini önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi. Festival süresince tüm salonlarda uygulanacak 80 TL fiyat geçerli olacak.

