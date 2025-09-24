Sirkeci Garı bir sene sonra kapılarını açacak

MURAT ÖZTEKİN - Haydarpaşa ile birlikte İstanbul’da kurulacak “Kültür Adası”nın parçası olacak Sirkeci Garı’nın restorasyonu devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 135 senelik Osmanlı yapısında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, tarihî dokunun korunarak tekrar fonksiyon kazandırılacağını ve Sirkeci Garı’ndaki dönüşümün 2026’da düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacağını duyurdu.

"KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ OLACAK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ersoy, “Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak” ifadelerine yer verdi.

Garın asıl ulaşım fonksiyonunun da muhafaza edileceğini kaydeden Ersoy, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Restorasyonun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı’nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür ve sanat sahaları oluşturulacak.135 yıllık Sirkeci Garı, restorasyonla kültür ve sanatın yeni adresi oluyor. 2026’daki İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacak projede gar, ulaşım işlevini korurken müze ve galerilere ev sahipliği yapacak.