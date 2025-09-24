Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Sirkeci Garı bir sene sonra kapılarını açacak

Sirkeci Garı bir sene sonra kapılarını açacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sirkeci Garı bir sene sonra kapılarını açacak
Sirkeci Garı, Restorasyon, Kültür, Sanat, Müze, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

135 yıllık Sirkeci Garı, restorasyonla kültür ve sanatın yeni adresi oluyor. 2026’daki İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacak projede gar, ulaşım işlevini korurken müze ve galerilere ev sahipliği yapacak.

MURAT ÖZTEKİN - Haydarpaşa ile birlikte İstanbul’da kurulacak “Kültür Adası”nın parçası olacak Sirkeci Garı’nın restorasyonu devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 135 senelik Osmanlı yapısında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, tarihî dokunun korunarak tekrar fonksiyon kazandırılacağını ve Sirkeci Garı’ndaki dönüşümün 2026’da düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacağını duyurdu.

"KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ OLACAK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ersoy, “Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak” ifadelerine yer verdi.

Garın asıl ulaşım fonksiyonunun da muhafaza edileceğini kaydeden Ersoy, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

Restorasyonun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı’nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür ve sanat sahaları oluşturulacak.135 yıllık Sirkeci Garı, restorasyonla kültür ve sanatın yeni adresi oluyor. 2026’daki İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacak projede gar, ulaşım işlevini korurken müze ve galerilere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda 7 saldırı! Sümeyye Ordu o anları anlattıAltın Koza’da 32. buluşma! Emek Ödülleriyle festival başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin ören yerleri popülerleşti ama... Ziyaretçi sayısı potansiyelin altında - Kültür - SanatZiyaretçi sayısı potansiyelin altındaTahrip edilen çevreden inanılmaz kareler! İnsanoğlunun ‘büyüleyici’ yıkımı - Kültür - Sanatİnsanoğlunun ‘büyüleyici’ yıkımıBoğaziçi’nde Gazzeli açılış! İlk film 'Palestine 36' - Kültür - SanatBoğaziçi’nde Gazzeli açılış! İlk film 'Palestine 36'Timas'tan dünyaya: 1.950 kitabı 30 dile çevirdiler - Kültür - SanatTimas'tan dünyaya: 1.950 kitabı 30 dile çevirdilerAltın Koza’da 32. buluşma! Emek Ödülleriyle festival başladı - Kültür - SanatAltın Koza’da 32. buluşma! Emek Ödülleriyle festival başladıİç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu! "Sanki bugün yapılmış gibi" - Kültür - Sanatİç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...