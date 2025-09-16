İstanbul'a dev kültür merkezi: Haydarpaşa Garı sanatla buluşuyor

İstanbul’un simge yapılarından tarihî Haydarpaşa Garı, artık yalnızca trenlerin kalkış noktası değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da yeni durağı olacak. Haydarpaşa’da başlatılan dönüşüm projesiyle tarihî gar, performans sanatlarından arkeolojiye kadar pek çok alanda Anadolu Yakası’nın en büyük kültür sanat merkezi hâline gelecek.

Haydarpaşa’daki tren taşımacılığı ise devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihî Haydarpaşa Garı’nda hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek sürece dair bilgiler aldı.

PROJE HIZ KESMİYOR

Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda projenin bütün ayrıntılarını kısa süre içerisinde açıklayacaklarını vurguladı. Ersoy paylaşımında “Tarihî Haydarpaşa Garı, tren taşımacılığı sürerken kültürün ve sanatın da merkezi olacak! Tarihî yapıda başlattığımız büyük dönüşümü yerinde inceleyerek proje alanında sürece ilişkin bilgiler aldık. Anadolu Yakası’nı çok yakında yeni bir kültür ve sanat merkezine kavuşturacağız. Projemiz hızla devam ediyor. Gar hizmetleri sürerken bir yandan da performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve atölyeler İstanbul’umuza kazandırılacak” ifadelerini kullandı.

ANADOLU YAKASI'NIN İLK ARKEOLOJİ MÜZESİ

Haydarpaşa’daki dönüşüm çerçevesinde Anadolu Yakası’nın ilk Arkeoloji Müzesi de burada hayata geçirilecek. Kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihî eserler bu müzede sergilenecek. Bakan Mehmet Nuri Ersoy “Aynı zamanda bir Arkeopark’a dönüşecek olan Haydarpaşa, 2018’de başlayan kazılarda ortaya çıkan binlerce yıllık eserlere de ev sahipliği yapacak. Bu proje Haydarpaşa’yı, kültür ve sanatla yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan proje kapsamında garda mevcut olan cami de korunacak. Yapı, restorasyon sonrasında da ibadete açık şekilde hizmet vermeyi sürdürecek.