İngiliz basını 'Doğu Akdeniz’de tarihi dönüm' dedi! Türkiye ve Mısır 13 yıl sonra aynı safta

İngiltere merkezli The National gazetesi, Mısır’ın İsrail’in artan yayılmacılığına karşı Türkiye ve İran ile ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını yazdı.

İTTİFAK TARTIŞMASI

Haberde analistlerin görüşlerine yer verilerek, üçlü bir ittifakın mı doğacağı yoksa ikili ilişkilerin mi gelişeceği sorusunun gündemde olduğu aktarıldı. Uluslararası Kriz Grubu uzmanı Michael Hanna, “Ben tüm durumu Mısır, Türkiye ve İran’dan oluşan bir eksenin işareti olarak değil, ikili ilişkiler bağlamında görüyorum” dedi.

TÜRKİYE VE MISIR ARASINDA TARİHİ TATBİKAT

Habere göre, Mısır ve Türkiye, 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatı düzenliyor. “Dostluk Denizi” adı verilen tatbikat, 26 Eylül’e kadar Doğu Akdeniz’de sürecek. Türk fırkateynleri, denizaltılar, F-16’lar ve Mısır donanmasının unsurlarının katılacağı tatbikat, iki ülkenin yakınlaşmasının sembolü olarak değerlendiriliyor.

'MISIR VE TÜRKİYE DAHA DERİN YAKINLAŞIYOR'

The National’ın aktardığına göre Hanna, “Mısır ve Türkiye, somut sonuçlar doğuran daha derin bir yakınlaşma sağlıyor” dedi. Ancak Hanna, İran’ın teokratik yapısının Mısır için “rahat edilebilecek bir ortak olmadığını” ileri sürdü.

İLİŞKİLERDE TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’teki askeri darbe sonrası kopma noktasına gelmişti. Ancak 2023’te atılan adımlarla iki ülke ilişkilerini normalleştirme kararı aldı, karşılıklı büyükelçiler yeniden atandı.

Son dönemde liderler arasındaki temaslar sıklaştı, özellikle İsrail’in Gazze saldırılarına karşı ortak tavır alınması dikkat çekti.

Tatbikat, Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Sumud Filosunun yolculuğuyla aynı döneme denk geliyor.

TÜRK DONANMASI TATBİKATTA

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Oruçreis ve TCG Gediz firkateynleri, TCG İmbat ve TCG Bora hücumbotları ile TCG Gür denizaltısı katılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da iki F-16 savaş uçağıyla destek veriyor.

GAZZE YOLUNDA SUMUD FİLOSU

Tatbikatın icra edileceği günlerde Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Sumud Filosu da denizde olacak.