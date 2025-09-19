Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan'da alarm zilleri çaldı! Türkiye ve Mısır 13 yıl sonra ortak tatbikat yapıyor

Türkiye ile Mısır, 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatına imza atıyor. “Dostluk Denizi” adı verilen tatbikat, 22-26 Eylül tarihlerinde Türk fırkateynleri, denizaltılar, F-16’lar ve Mısır donanmasının katılımıyla gerçekleştirilecek. Atina yönetimi, Türkiye-Mısır yakınlaşmasını “bölgedeki stratejik planlara darbe” olarak değerlendirirken, Yunan basını “13 yıl sonra bir ilk” ifadeleriyle gelişmeyi manşetlere taşıdı.

Türkiye ile Mısır, 13 yıl aradan sonra ilk kez ortak deniz tatbikatı düzenliyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, “Dostluk Denizi” adı verilen tatbikatların 22-26 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de yapılacağını açıkladı.

Tatbikatlara Türk fırkateynleri, hızlı saldırı gemileri, bir denizaltı ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Mısır Deniz Kuvvetleri birimleri katılacak. 25 Eylül’de ise iki ülkenin donanma komutanlarının da gözlemci gününe katılması bekleniyor.

Yunanistan’da alarm zilleri çaldı! Türkiye ve Mısır 13 yıl sonra ortak tatbikat yapıyor - 1. Resim

YUNANİSTAN'DA BÜYÜK PANİK

Türkiye ile Mısır’ın yakınlaşması Atina’da endişelere neden oldu. Yunan basını, “13 yıl sonra bir ilk” ifadeleriyle gelişmeyi manşetlere taşıdı. Kathimerini gazetesi, “Türkiye-Mısır ortak tatbikatı bölgede dengeleri değiştiriyor” yorumunu yaptı.

To Vima ise tatbikatı “beklenmedik bir sürpriz” olarak nitelendirdi ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki stratejik planlarını zora sokabileceğini yazdı.

İLİŞKİLERDE TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’teki askeri darbe sonrası kopma noktasına gelmişti. Ancak 2023’te atılan adımlarla iki ülke ilişkilerini normalleştirme kararı aldı, karşılıklı büyükelçiler yeniden atandı.

Son dönemde liderler arasındaki temaslar sıklaştı, özellikle İsrail’in Gazze saldırılarına karşı ortak tavır alınması dikkat çekti.

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ DENGE

Ankara ile Kahire arasındaki bu askeri iş birliği, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin elini güçlendirirken, Yunanistan’ın yalnızlaşma korkusunu da artırdı. Yunan basınına göre tatbikat, “Türkiye’nin bölgedeki stratejik köprülerini güçlendirdiğinin açık göstergesi” oldu.

