Doha’daki saldırı sonrası 3 ülke 'Ortak İslam Ordusu' için harekete geçti!

Irak Başbakanı Muhammed Şia es-Sudani, İsrail’in Gazze ve Katar’da düzenlediği saldırılara karşı Müslüman ülkelerin ortak askeri ittifak kurması gerektiğini açıkladı.

'ORTAK GÜÇ İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK'

Sudani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, “Müslüman ülkelerin kendilerini savunmak için ortak bir güvenlik gücü oluşturmamaları için hiçbir neden yok” dedi.

Başbakan, Arap ve İslam ülkelerine siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda kapsamlı ortaklık kurma çağrısı yaptı.

DOHA'DAKİ SALDIRI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Irak Başbakanı Sudani, geçtiğimiz Salı günü Doha’da Hamas üyeleri ve bir Katar güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği hava saldırısının uluslararası hukukun ağır ihlali olduğunu aktardı.

Sudani, İsrail’in eylemlerinin “sadece Katar’la sınırlı kalmayacağı” uyarısında bulundu.

ZİRVE ÖNCESİ GÜNDEM

Katar’ın 15-16 Eylül’de ev sahipliği yapacağı acil Arap-İslam zirvesi öncesinde yapılan çıkış, yaklaşık on yıl önce gündeme gelen “ortak Arap askeri gücü” planının yeniden masaya yatırılacağı beklentisini güçlendirdi.