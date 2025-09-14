Rubio ve Netanyahu görüştü! Filistin tanınmasına karşı hangi adımlar atılacak?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret için geldiği İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

ABD basınına göre, ziyaret işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak planı ve birçok ülkenin Filistin devletini tanıma kararına karşı Tel Aviv’in atacağı adımlar çerçevesinde önceden planlandı.

AĞLAMA DUVARI'NDA İLK KARELER

Rubio, İsrail ziyareti kapsamında ilk olarak Kudüs’teki Burak (Ağlama) Duvarı’nı ziyaret etti. Netanyahu, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee ve eşleriyle birlikte dua eden Rubio, ardından yer altındaki mezar alanlarını gezdi.

İsrailli basın, ABD Dışişleri Bakanı’nın akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan beldesindeki kazı alanında Yahudi yerleşimcilerin düzenleyeceği bir etkinliğe katılacağını yazdı.

"ABD-İSRAİL İTTİFAKI HİÇ BU KADAR GÜÇLÜ OLMAMIŞTI"

Başbakan Netanyahu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “İsrail ile ABD arasındaki ittifak hiç bu kadar güçlü olmamıştı” dedi.

AMERİKAN MEDYASI: GÜNDEMDE İLHAK PLANI

Amerikan Axios sitesine göre, Netanyahu ile Rubio’nun görüşmesinde, birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına karşı verilecek cevaplar ele alınacak.

Haberde, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Şeria’nın ilhakına destek verip vermeyeceği konusunda Rubio’dan bilgi almak istediği yazıldı.

İsrailli yetkililer, Rubio’nun ilhaka karşı olmadığını ve Trump yönetiminin bu konuda engel çıkarmayacağını aktardı.

KATAR VE GAZZE GÜNDEMİ

Rubio’nun ayrıca, İsrail’in Doha’daki Hamas liderlerini hedef alan suikast girişiminin ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşerek, Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakerelerini ele alması bekleniyor.

İsrail basınına göre, Rubio ziyareti öncesinde İsrailli esir yakınlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Katarlı yetkililer ise Gazze’de arabuluculuk yapmayı sürdürmeye hazır olduklarını yineledi.