Gazze'de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve salı günü yapılan zorunlu tahliye çağrıları nedeniyle yüz binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte araçlarıyla veya yaya olarak Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye başladı.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Hamas'ın son kalesi olarak gördüğü Gazze kentine büyük bir operasyon hazırlığı içinde. Büyük operasyon henüz başlamadı ama İsrail ordusu yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları vurmaya devam ediyor.

DURUMU OLMAYAN ADETA ÖLÜMÜ BEKLİYOR

Saldırılar ve tahliye baskılarının ardından Gazze'den sadece hala imkanı olanlar kaçabiliyorken, yolculuğu kaldıramayacak haldekiler, maddi ve manevi gücü olmayanlar kentte adeta ölümü bekliyor.

200 BİN KİŞİ GÖÇ EDİYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada tahliye çağrılarının ardından yaklaşık 200 bin Filistinlinin Gazze kentini terk ettiği belirtildi.