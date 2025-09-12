Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor

Gazze'de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle yeni bir göç dalgası tetiklenmiş oldu. İsrail tarafından yapılan açıklamada 200 bin Filistinlinin Gazze kentini terk ettiği belirtilirken, maddi ve manevi gücü olmayanlar kentte adeta ölümü bekliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgelere yönelik yoğun saldırıları ve salı günü yapılan zorunlu tahliye çağrıları nedeniyle yüz binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte araçlarıyla veya yaya olarak Gazze’nin güneyine doğru göç etmeye başladı.

Gazze'de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor - 1. Resim

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Hamas'ın son kalesi olarak gördüğü Gazze kentine büyük bir operasyon hazırlığı içinde. Büyük operasyon henüz başlamadı ama İsrail ordusu yaklaşık bir haftadır kentteki yüksek katlı binaları vurmaya devam ediyor.

Gazze'de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor - 2. Resim

DURUMU OLMAYAN ADETA ÖLÜMÜ BEKLİYOR

Saldırılar ve tahliye baskılarının ardından Gazze'den sadece hala imkanı olanlar kaçabiliyorken, yolculuğu kaldıramayacak haldekiler, maddi ve manevi gücü olmayanlar kentte adeta ölümü bekliyor.

Gazze'de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor - 3. Resim

200 BİN KİŞİ GÖÇ EDİYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada tahliye çağrılarının ardından yaklaşık 200 bin Filistinlinin Gazze kentini terk ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kocaeli'deki yangın söndürüldü mü? Son dakika Başiskele'de lojistik deposu alev aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Deniz Harp Okulu savaş alanına döndü! Yanlış ihbar yüzünden öğrenci polisle çatıştı, yaralılar var! - DünyaABD Deniz Harp Okulu savaş alanına döndü!Türkiye düşmanı Menendez'in eşine yolsuzluktan 4,5 yıl hapis cezası - DünyaTürkiye düşmanı Menendez'in eşine 4,5 yıl hapis cezasıZenginleştirilmiş uranyumlar enkaz altında kaldı! Nükleer krizde itiraf niteliğinde açıklama - DünyaZenginleştirilmiş uranyumlar enkaz altında kaldı!Brezilya siyasetinde deprem: Bolsonaro 27 yıl hapse mahkum oldu - DünyaBolsonaro 27 yıl hapse mahkum olduAnket sonuçları ortaya çıkardı! Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor - DünyaAlman pilotlar uçuşlarda uyuyorFox News'te Netanyahu karşıtı reklam: 'Clinton'ı kandırdı, Obama'yı dolandırdı, Biden'ı oyuna getirdi' - DünyaFox News'te Netanyahu karşıtı reklam
Sonraki Haber Yükleniyor...