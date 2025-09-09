İsrail Ordusu'ndan Gazze'de yeni tahliye emri! Gazzeliler sürgün ediliyor

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze kentinde yüzlerce Filistinlinin barındığı büyük kampların yakınındaki çok katlı "Barış" isimli binayı yerle bir etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun tahliye uyarısı yapmasından kısa süre sonra savaş uçakları Gazze kentinin merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde yer alan binayı 3 füzeyle hedef aldı.

NETANYAHU'DAN KARA SALDIRISI TEHDİDİ

Başbakan Netanyahu, son 2 günde Gazze'de 50 binayı yıktıklarını açıklarken kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunmuş, Gazze kentinde yaşayanlara güneye göç etmelerini söylemişti.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ SİVİLLER İÇİN TAHLİYE EMRİ YAYINLADI

Sabah saatlerinde yerel basın kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail Ordusu, Gazze kentindeki tüm siviller için tahliye emri yayımladı. Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı yenmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Hamas ise bağımsız bir Filistin devleti kurulmadıkça silahsızlanmayacağını belirtti.

Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda hazırlanan kısmi ateşkes ve esir takası teklifini Hamas 18 Ağustos’ta kabul etmişti. Ancak İsrail, söz konusu teklife cevap vermemekte ısrar etmişti.

Hamas daha önce de, Gazze’deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında Filistinli esirlerin salıverilmesi, İsrail ordusunun tamamen çekilmesi ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşması şartıyla kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, Gazze’nin yönetimini Filistinli teknokratlardan oluşacak bir heyete devretmeye açık olduklarını duyurmuştu.

İsrail ise şartlarını, tüm esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın silah bırakması, Gazze’nin silahsızlandırılması, güvenlik kontrolünün İsrail’de kalması ve İsrail’i tehdit etmeyecek alternatif bir yönetimin kurulması olarak sıralamıştı.