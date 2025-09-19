Üç sanatçı buluştu: Görünenin ötesi ‘Gizli Bahçe’de

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’den ve yurt dışından üç sanatçının eserlerinden meydana gelen sergi, sanatseverleri görünmeyenin ardında keşif dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Sergide, farklı tekniklerle ve ölçülerde çalışan Meksikalı sanatçı Esteban Fuentes de María, çağdaş çizim ve metal çalışmalarıyla bilinen Fransız sanatçı Camille Bruat ile genellikle peyzaj çalışmalarına yer veren İtalyan sanatçı Francesco Poiana’nın eserleri bir araya geliyor.

17 KASIM'A KADAR AÇIK

Sergide, pentür çalışmalarından desenlere, seramik vazolardan, mermer çalışmalara kadar 30’dan fazla eser teşhir ediliyor. “Gizli Bahçe” sergisi, 17 Kasım tarihine kadar Nişantaşı’nda görülebilecek.