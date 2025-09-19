Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Üç sanatçı buluştu: Görünenin ötesi ‘Gizli Bahçe’de

Üç sanatçı buluştu: Görünenin ötesi ‘Gizli Bahçe’de

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üç sanatçı buluştu: Görünenin ötesi ‘Gizli Bahçe’de
Sergi, Sanat, İstanbul, Nişantaşı, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren “The Stay Boulevard Nişantaşı”nda “Gizli Bahçe” sergisi kapılarını açtı.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’den ve yurt dışından üç sanatçının eserlerinden meydana gelen sergi, sanatseverleri görünmeyenin ardında keşif dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Sergide, farklı tekniklerle ve ölçülerde çalışan Meksikalı sanatçı Esteban Fuentes de María, çağdaş çizim ve metal çalışmalarıyla bilinen Fransız sanatçı Camille Bruat ile genellikle peyzaj çalışmalarına yer veren İtalyan sanatçı Francesco Poiana’nın eserleri bir araya geliyor.

17 KASIM'A KADAR AÇIK

Sergide, pentür çalışmalarından desenlere, seramik vazolardan, mermer çalışmalara kadar 30’dan fazla eser teşhir ediliyor. “Gizli Bahçe” sergisi, 17 Kasım tarihine kadar Nişantaşı’nda görülebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sanat dünyası Gazze için el eleFuat Başar'dan Selimiye yorumu: Restorasyon ticari gözle yapılmaz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fuat Başar'dan Selimiye yorumu: Restorasyon ticari gözle yapılmaz - Kültür - Sanat"Restorasyon ticari gözle yapılmaz"Sanat dünyası Gazze için el ele - Kültür - SanatSanat dünyası Gazze için el eleİsrail’de Oscar adayı krizi! Filistin filmi rahatsız etti - Kültür - Sanatİsrail’de Oscar adayı krizi! Filistin filmi rahatsız ettiSinemada bu hafta | Chuck’ın hayatı: Her nefesinin kıymetini bil - Kültür - SanatSinemada bu hafta | Chuck’ın hayatıKapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli! Hafta sonuna kadar yasak - Kültür - SanatKapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli! Hafta sonuna kadar yasakTürkiye'nin ilk sanat okulu MSGSÜ'nün hikayesi sanatseverlerle buluşuyor - Kültür - SanatTürkiye'nin ilk sanat okulu MSGSÜ'nün hikayesi sanatseverlerle buluşuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...