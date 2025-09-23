İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısında mezarlar bulundu! "Sanki bugün yapılmış gibi"

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Örenşehir Mahallesinde arkeolojik kazılar sürerken; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait mozaiklerin yer aldığı kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ve daire başkanları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek ve Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç kazı alanında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek’ten yeni bulgular hakkında bilgi aldı.

SARAY YÖNETİCİLERİNİN EVİ OLABİLİR

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç; "Burada yapılan çalışmalarda bizleri heyecanlandıran; sanki bugün yapılmış gibi kaliteli mozaiklerin ortaya çıkmış olması. Toplamda 600 metrekarelik bir mozaikle ilgili veriler ortaya çıktı. 3 dönümlük bir alanda çalışmaları sürdürüyoruz. Burada çıkan verilere baktığımızda önce mozaikle ilgili bir saray nitelikli ya da üst düzey yöneticinin adeta sarayının olduğu şeklinde bir yaklaşım olduğu yoğunlaşılırken, daha sonraki süreçte mezarların ortaya çıkmış olması aynı zamanda burada yaşayan insanların mezarlarının yapıldığı olmasıdır. Milattan sonra 300-400'lü yılları konuşuyoruz, ama bunun öncesine de gidilebilir deniyor. Daha sonra 11. yüzyıla kadar buraların kullanıldığı yönünde bilgi var. Bu açıdan da önem arz ediyor. Buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz burayı ören yeri olarak bakanlığımız tarafından vasıflandırılması ve ilan edilmesi sonrasında çalışmalarımızı daha da hızlı sürdüreceğiz" dedi.

ÖREN YERİ OLMASI İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun; kazı alanında gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu alanın üzerinin kapatılması ile ilgili planlanan çalışmalara dair bilgiler vererek; "Burada çıkan çok önemli bir kültür varlığımız var. Bunların artık vatandaşlarımızın görmesi gereken noktalar olduğunu biliyoruz ve bu nedenle de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şu an genel sınırlarda iyi bir noktaya geldik. Bu sınırlar dikkate alınarak üzerine örtü sistemi yapıldıktan sonra gerekli mozaikler tekrar açılacak. Sağlamlaştırma yapıldıktan sonra ziyaretçilerimizi rahatlıkla alacak noktaya gelmek istiyoruz. Buranın ören yeri olması için bakanlığımıza gerekli başvurularımızı yapacağız ve sonrasında alanında uzman kişilerce proje geliştireceğiz. Proje onaylandıktan sonra buranın üst örtüsünü yapıp hızlı bir şekilde ziyaretçiye açalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

3 DÖNÜMLÜK ALAN ÇIKARILDI, 600 METREKARESİ MOZAİK ZEMİN

Bu yılki kazılarda mezarlarla karşılaştıklarını kaydeden Kazı Başkanı Can Erpek ise; "2021 yılından itibaren Örenşehir'deki kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 3 dönüm üzerindeki bir alanı ortaya çıkarttık ve bunun 600 metrekare alanı da mozaik zemine sahip. Yapının ilk inşa evresi 3., 4. yüzyıllar olduğunu düşünüyoruz. Bu seneki çalışmalarımızı yapının hem güneyinde hem de doğusunda yoğunlaştırdık. Daha öncesinde 2 avlulu olabileceğini düşünüyorduk ve bu seneki çalışmalarımızla birlikte ikinci avlunun da olduğunu gördük. Hemen yan yapıdaki koridorlarda mozaiklerle karşılaşmış durumdayız. Ayrıca kazdığımız alanda mezarların da var olduğunu gördük. Bu mezarların bir tanesi 11. yüzyıla tarihleniyor, içerisinde çıkan sikke aracılığıyla. Konutu baz aldığımızda 3., 4. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar kullanılmış olan bir konuttan bahsediyoruz. Çalışmalarımız hem sahada hem laboratuvarda devam ediyor" diye konuştu.

VİLLAYI HYAKINTHOS İNŞA ETTİRMİŞ

Kazı çalışmasında bulunan bir yapıda Hyakinthos isminin tespit edildiğini de dile getiren Erpek, "Burada bizim dört tane yazıtımız var. Bunlardan bir tanesi Latince diğer üç tanesi Yunanca olan yazıtlar. Villayı inşa ettiren kişinin Hyakinthos olduğunu biliyoruz ve önünde dönemin önemli unvanlarından bir tanesi geçiyor. Yani bu Bizans, Roma ve Bizans İmparatorluklarında üst düzey yöneticilere verilen bir unvan. Bu nedenle de yaptıran kişinin de İmparatorluktaki üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olduğunu öngörüyoruz" diye konuştu.