Selimiye’de tartışmalı kubbe çalışması başladı

Edirne'deki 450 yıllık Selimiye Camii'nde yürütülen yeni restorasyon kapsamında, ana kubbedeki 18. ve 19. yüzyıla ait süslemeler kaldırılmaya başlandı. “Orijinal dönüş” amacıyla yapılan bu çalışma, sanat ve akademi dünyasında fikir ayrılıklarına yol açtı.

MURAT ÖZTEKİN - Edirne’deki dört buçuk asırlık Selimiye Camii’nde “orijinal dönüş” düşüncesiyle kabul edilen yeni restorasyon projesinde çalışmalar hızlandı. Bu çerçevede yeni desenlerin uygulanacağı mabedin ana kubbesindeki 18. veya 19. asra ait olduğu düşünülen katmanların kaldırılmaya başladığı, bazı bölgelerde “numune çalışmaları” yapıldığı öğrenildi. Fakat kubbedeki katmanların tamamen kazınıp kazınmayacağı, henüz bilinmiyor.

Selimiye’deki ana kubbe çalışmaları, sanatçı ve akademisyenleri ikiye bölmüştü. Bazı sanatçılar, 16. asra ait olduğunu düşündükleri süsleme ve hatların canlandırılması gerektiğini savunuyor, birçok sanatçı ise bunu “rekonstrüksiyonla tarihin yok edilmesi” olarak yorumluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

