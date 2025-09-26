Beyaz Saray koridorunda şaşırtan fotoğraf! Biden'ın yerine “Otomatik Kalem”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nda yeni açılan ve önceki tüm başkanların fotoğraflarının yer aldığı koridoru tanıttı.

Koridor boyunca çerçeveler içerisinde sergilenen fotoğraflar arasında, Trump’ın selefi Joe Biden’ın fotoğrafı yerine “otomatik kalem” görseli yer aldı.

Trump, Biden’ın görevi devretmeden önce verdiği af kararlarını “otomatik kalemle” imzaladığını öne sürerek geçersiz olduğunu iddia etmişti.

Trump, Biden için “Uykulu Joe” ve “ülke tarihinin en kötü başkanı” ifadelerini kullanarak, af kararlarının Biden tarafından imzalanmadığını ve kendisinin bu konuda bilgisinin olmadığını savunmuştu.