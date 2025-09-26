Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Beyaz Saray koridorunda şaşırtan fotoğraf! Biden'ın yerine “Otomatik Kalem”

Beyaz Saray koridorunda şaşırtan fotoğraf! Biden'ın yerine “Otomatik Kalem”

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beyaz Saray koridorunda şaşırtan fotoğraf! Biden&#039;ın yerine “Otomatik Kalem”
Donald Trump, Joe Biden, Beyaz Saray, Koridor, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trump, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nda açılan başkanlar koridorunda Biden’ın fotoğrafı yerine “otomatik kalem” görseli astırdı. Eski başkanın af kararlarını geçersiz saydığı Trump, Biden’ı “Uykulu Joe” olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nda yeni açılan ve önceki tüm başkanların fotoğraflarının yer aldığı koridoru tanıttı. 

Beyaz Saray koridorunda şaşırtan fotoğraf! Biden'ın yerine “Otomatik Kalem” - 1. Resim

Koridor boyunca çerçeveler içerisinde sergilenen fotoğraflar arasında, Trump’ın selefi Joe Biden’ın fotoğrafı yerine “otomatik kalem” görseli yer aldı.

Beyaz Saray koridorunda şaşırtan fotoğraf! Biden'ın yerine “Otomatik Kalem” - 2. Resim

Trump, Biden’ın görevi devretmeden önce verdiği af kararlarını “otomatik kalemle” imzaladığını öne sürerek geçersiz olduğunu iddia etmişti. 

Beyaz Saray koridorunda şaşırtan fotoğraf! Biden'ın yerine “Otomatik Kalem” - 3. Resim

Trump, Biden için “Uykulu Joe” ve “ülke tarihinin en kötü başkanı” ifadelerini kullanarak, af kararlarının Biden tarafından imzalanmadığını ve kendisinin bu konuda bilgisinin olmadığını savunmuştu.

Beyaz Saray koridorunda şaşırtan fotoğraf! Biden'ın yerine “Otomatik Kalem” - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
BEDAŞ, 10 saatlik kesintiyi duyurdu! İstanbul'da 23 ilçe elektriksiz kalacakKassam Tugayları Gazze'de İsrail tankını vurdu! Ölü ve yaralılar var...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail tankını vurdu! Ölü ve yaralılar var... - DünyaKassam Tugayları Gazze'de İsrail tankını vurdu! Ölü ve yaralılar var...ABD Başkanı Trump, 'Bu kadar yeter' diyerek duyurdu: Netanyahu'ya izin vermeyeceğim - Dünya"Bu kadar yeter, Netanyahu'ya izin vermeyeceğim"İspanya’dan İsrail’e bir darbe daha! 207 milyar euroluk anlaşma feshedildi - Dünyaİspanya’dan İsrail’e bir darbe daha!ABD ve Rusya arasında havada tehlikeli yakınlaşma! Savaş uçakları peş peşe havalandı - DünyaABD savaş uçakları peş peşe havalandı!Ekvador’da hapishanede kanlı isyan! Çetelerin savaşında 17 kişi hayatını kaybetti - DünyaEkvador’da hapishanede kanlı isyan! Çetelerin savaşında 17 kişi hayatını kaybettiLavrov’dan Gazze uyarısı: İsrail'e komşu ülkeler güvende değil - Dünya"İsrail'e komşu ülkeler güvende değil"
Sonraki Haber Yükleniyor...