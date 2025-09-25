Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekvador'da hapishanede kanlı isyan! Çetelerin savaşında 17 kişi hayatını kaybetti

Ekvador’da hapishanede kanlı isyan! Çetelerin savaşında 17 kişi hayatını kaybetti

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ekvador’un Esmeraldas kentindeki hapishanede çıkan isyanda en az 17 mahkum hayatını kaybetti. Yetkililer, isyanın çeteler arasındaki kontrol mücadelesinden kaynaklandığını açıkladı.

Ekvador'un kuzeyindeki Kolombiya sınırına yakın Esmeraldas kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Yetkililer, çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, isyanın nedeni hakkında henüz açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

ÇETELERİN SAVAŞI İSYANA NEDEN OLDU

Ekvador hükümeti, hapishanelerdeki isyanlardan çeteleri sorumlu tutarak, bulundukları hapishanelerde kontrol sağlamaya çalışan çetelerin savaşının isyana neden olduğunu ifade etti.

Öte yandan Ekvador'un güneyindeki bir hapishanede de geçtiğimiz günlerde isyan çıkmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

