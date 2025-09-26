Kassam Tugayları Gazze'de İsrail tankını vurdu! Ölü ve yaralılar var...

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptıkları açıklamada, İsrail'in kara ve hava saldırıları altındaki Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesinde bir tankı vurduklarını belirtti.

YASİN-105 ROKETLERİYLE HEDEF ALINDI

İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tank mürettebatı askerler öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.