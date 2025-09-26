Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail tankını vurdu! Ölü ve yaralılar var...

Kassam Tugayları Gazze'de İsrail tankını vurdu! Ölü ve yaralılar var...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait tankı vurmaları sonucu içindeki askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptıkları açıklamada, İsrail'in kara ve hava saldırıları altındaki Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesinde bir tankı vurduklarını belirtti.

YASİN-105 ROKETLERİYLE HEDEF ALINDI

İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tank mürettebatı askerler öldü ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu 11 Ağustos'ta kenti işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.

