Bu sene 50 film gösterime girdi! Beyazperdede animasyon furyası

MURAT ÖZTEKİN - Can çekişen sinema salonlarındaki haftalık izleyici sayısı 260 binlerde seyrediyor. Kaybolan seyircinin “80 TL’ye bilet” gibi çeşitli kampanyalarla tekrar kazanılmaya çalışıldığı salonlara ise artık animasyon filmleri hâkim…

Pandemiden önce yılda 10 animasyon filmi bile vizyonda yer almazken, artık bu durum değişti. Box Office Türkiye’nin datalarına göre, 2024 yılında 70’e yakın animasyon seyirciyle buluştu. Bu sene ise daha şimdiden yaklaşık 50 animasyon filmi vizyona girdi. Sene sonunda da bu rakamın geçen seneyi yakalaması bekleniyor. Vizyona giren eserlerin yaklaşık yüzde 20’sinin Türkiye’de üretilmesi de yerli sinemanın geleceği açısından dikkat çekiyor.

GİŞENİN ZİRVESİNDELER

Bir filmin toplam seyirci sayısının 16 kişiye kadar düştüğü sinemalarda, animasyon türündeki eserler, yaşanan “izleyici krizinden” nispeten daha az etkileniyor. 2024’te vizyona girip bu sene de sinemalara misafir olan “Rafadan Tayfa: Kapadokya” 2 milyon 280 bin kişi tarafından seyredildi, böylece büyük bütçeli Hollywood yapımlarını geride bırakarak ilk 9 ayın zirvesine yerleşti.

Bu sene vizyona giren animasyon filmlerinden “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” 482 bin 714, “Şirinler Filmi” 357 bin 26, “Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda” 204 bin 100, “Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2” 150 bin 347 kişi tarafından seyredildi.

İŞTAH KABARTICI TABLO

Ancak iştah kabartan tablo karşısında harekete geçen bazı dağıtımcılar, ABD’nin yanı sıra Almanya’dan Çek Cumhuriyeti’ne, Çin’den Norveç’e kadar değişik ülkelerden animasyonlar ithal etmeye başladı. Böylece sinemalarda tıpkı korku türünde olduğu gibi bir “animasyon furyası” meydana geldi.

KALİTESİZ YAPIMLAR İTHAL EDİLDİ

İşin furyaya dönüşmesi ise kalitesiz yapımların ülkeye taşınmasının önünü açtı. Eserlerin bazılarında da “kültürel kan uyuşmazlığı” olduğu görüldü. Daha ziyade çocuklara yönelik hazırlanan yapımlarda karakterlerden hikâyelere kadar birçok noktada aykırı örnekler yer aldı.

Türk seyir zevkinden uzak animasyonlardan bazıları, gişede beklediğini bulamadı. Mesela Çin yapımı “Ne Zha 2” 2 bin 666 seyircide kaldı.

YERLİ YATIRIMLAR ARTIYOR

Türkiye’de yerli yapımcıların animasyon sinemasına olan yatırımları da artıyor. Yılın geri kalan kısmında ve önümüzdeki sene yeni eserlerin gösterime girmesi bekleniyor. Seyirci sayısı bakımından yılın geride kalan kısmının en çok ümit vadeden filminin ise İsmail Fidan’ın yönettiği “Rafadan Tayfa: Gordion” olduğu düşünülüyor.

