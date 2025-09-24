27-28 Eylül'de vizyonda hangi filmler var? Sinema festivalinde biletler 80 TL olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in duyurduğu festival, sinemaseverleri heyecanlandırdı. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyayla birlikte vizyondaki tüm filmler, Türkiye genelinde 80 TL’ye izlenebilecek. İşte 27 Eylül ve 28 Eylül vizyondaki filmler listesi!

27-28 EYLÜL VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?

26 Eylül Cuma günü vizyona girecek filmler şu şekilde:

Oflu Hoca 5, Ziyaretçiler: Bölüm 2, Sevince, Gündüz Apollon Gece Athena, Eltilerin Savaşı, Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Kamos, Zifir, Tafiti: Çölde Macera

Festival günlerinde vizyonda hem yerli hem de yabancı birçok yapım sinemaseverlerle buluşacak. Türkiye’nin dört bir yanında izlenebilecek filmler arasında aksiyon, komedi, dram, animasyon ve korku türünden yapımlar yer alıyor. Son dönemde gişede öne çıkan yerli yapımların yanı sıra Hollywood filmleri ve festival filmleri de izleyiciyle buluşacak.

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ SALONLARDA GEÇERLİ?

Birol Güven’in açıklamasına göre festival, Türkiye genelinde 80 şehirde ve yaklaşık 1500 salonda geçerli olacak. Büyük şehirlerdeki zincir sinemaların yanı sıra Anadolu’daki bağımsız salonlar da bu kampanyaya dahil edildi. Böylece sinema kültürünün tüm ülkeye yayılması amaçlanıyor.

SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ NE KADAR?

27-28 Eylül’de geçerli olacak Sinema Festivali’nde tüm filmlerin bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Normal şartlarda 150 TL ve üzerinde seyreden sinema biletleri, festival kapsamında yarı fiyatına düşerek sinemaseverlere büyük avantaj sağlayacak.

Kampanya, tüm seanslar ve filmler için geçerli olacak. İzleyiciler festival günlerinde biletlerini sinema gişelerinden veya online bilet satış platformlarından kolayca temin edebilecek.