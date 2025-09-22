Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakanlık duyurdu! 2 gün boyunca sinema biletleri 80 lira olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sinema Festivali kapsamında 27-28 Eylül'de 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin biletleri 80 liraya satışa sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

TÜM FİLM BİLETLERİ 80 LİRA OLACAK 

Birol Güven, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm film biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

