Ankara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? Sinema festivali 27-28 Eylül'de izleyicilerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sinema Festivalinin 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Ayrıca Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 TL olacağı bilgisini verdi.

Sinema Festivali Başlıyor



— Birol Güven (@birolguven)

Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 TL'ye bilet satılacak salonların kısa süre içerisinde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Ankara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? " sorusuna cevap aramaya başladı.

ANKARA'DA HANGİ SİNEMALARDA BİLET 80 TL OLACAK?

Ankara'daki sinema salonlarının tam listesi henüz paylaşılmadı. Ancak, festivalin resmi internet adresi üzerinden katılımcı sinemaların yayınlandığı güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.