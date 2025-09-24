Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? Sinema festivali 27-28 Eylül'de izleyicilerle buluşuyor

Ankara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? Sinema festivali 27-28 Eylül'de izleyicilerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek Sinema Festivalinde 80 şehirde 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tün biletlerin 80 TL olacağını duyurdu. Peki, Ankara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? İşte tüm ayrıntılar..

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sinema Festivalinin 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Bu hafta 9 film vizyona girdi

Ayrıca Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 TL olacağı bilgisini verdi.

Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 TL'ye bilet satılacak salonların kısa süre içerisinde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Ankara'da hangi sinemalarda bilet 80 TL olacak? " sorusuna cevap aramaya başladı. 

Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca sinema biletleri 80 lira olacak

ANKARA'DA HANGİ SİNEMALARDA BİLET 80 TL OLACAK?

21-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Sinema Festival kapsamında, Ankara'daki sinema salonlarında tüm filmler 80 TL olarak izlenebilecek.

Ankara'daki sinema salonlarının tam listesi henüz paylaşılmadı. Ancak,  festivalin resmi internet adresi üzerinden katılımcı sinemaların yayınlandığı güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

28 Ekim yarım gün mü? 2025-2026 resmi tatil günleri belli oldu
