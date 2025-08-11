TMSF el koydu! Türkiye'nin ünlü TV kanalına kayyım atanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mayıs ayında Papara Elektronik Para AŞ'ye "yasa dışı bahis" soruşturması açmıştı. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 11 kişi tutuklanmıştı. Papara'nın ortağı olduğu TV kanalı Ekotürk'ün yönetimi TMSF'ye geçti. EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyordu.

YENİ YÖNETİM KADROSU

Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldi.

15'TEN FAZLA ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti. Bu sabah ise yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdi.