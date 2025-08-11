Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Malatya'da feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Saat 13.00 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ-Saçmalı mevkiinde Battal Eryalçın (66) idaresindeki otomobil ile M.D. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Malatya'da feci kaza! Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - 1. Resim

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken Ş.E. ile M.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Ş.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

