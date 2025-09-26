Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşini ve oğlunu öldürüp gömen Cengiz Bedir'in cezası belli oldu

Bağcılar’da boşanma aşamasındaki eşi ve oğlunu öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayırarak Kırklareli’ne götürüp gömen Cengiz Bedir'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Bedir'in 2 suçtan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükümetti.

İstanbul Bağcılar’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğlu Ömer Faruk Bedir’i (26) silahla öldürüp cesetlerini parçalayan ve iki Suriye uyruklu kişiyle birlikte çuvallara koyarak Kırklareli’ne götüren Cengiz Bedir’in yargılandığı davada karar açıklandı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Bedir, "Yaşanan olaydan önce herkes gibi normal bir insandım. Bu olay herkesin başına gelebilir. Eşim ile oğlum beni öldürmek istedi. Ben çok pişman oldum" dedi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık Cengiz Bedir’e “eşe karşı tasarlayarak öldürme” ve “altsoya karşı kasten öldürme” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 

İDDİANAMEDEN

İddianameye göre, Bedir çifti arasında uzun süredir aile içi sorunlar bulunuyordu. Zeynep Bedir, uzaklaştırma kararı sonrası baba evine taşınmış, Cengiz Bedir ise eve dönebileceğini söyleyerek onu geri çağırmıştı.

8 Mart 2024’te anne ve oğluna ulaşamayan yakınları polise başvurdu. Evde yapılan incelemelerde şüpheli sesler duyulduğu, olay yerinden 4 çuval çıkarıldığı ve Bedir’in yardım aldığı iki Suriyeli ile birlikte cesetleri Kırklareli’ndeki tarlasına götürdüğü ortaya çıktı.

BAŞLARI AYRILMIŞ CESETLER...

Polis, Bedir’in aracının Kırklareli’nde tarlasına gittiğini tespit etti. Bölgede yapılan aramada, kazılmış toprakta başsız cesetlere, yakın bir alanda ise başlara ulaşıldı. Bedir, olay yerinde susturucu takılı bir tabanca ve çamurlu ayakkabılarla yakalandı.

Cengiz Bedir’e yardım ettiği belirlenen Suriyeli Muhammed Nureddin Sarraç ve Subhı Muqresh hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

