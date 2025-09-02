Bağcılar İSTOÇ'ta yangın! Çok sayıda iş yerine sıçrad

İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'da bulunan plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.

UFAK ÇAPLI PATLAMALAR OLDU

Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale devam ediyor.