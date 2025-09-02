Bağcılar İSTOÇ'ta yangın! Çok sayıda iş yerine sıçrad
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'da bulunan plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.
UFAK ÇAPLI PATLAMALAR OLDU
Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.
Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale devam ediyor.
