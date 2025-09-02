Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bağcılar İSTOÇ'ta yangın! Çok sayıda iş yerine sıçrad

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'da bulunan plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.

Bağcılar İSTOÇ'ta yangın! Çok sayıda iş yerine sıçrad - 1. Resim

UFAK ÇAPLI PATLAMALAR OLDU

Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale devam ediyor.

